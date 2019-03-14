Трамп висловив співчуття Манафорту



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Дональд Трамп

Президент США поки не думає про помилування екс-глави свого виборчого штабу

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зізнався, що дуже співчуває колишньому голові його передвиборного штабу Полу Манафорту, якого засудили до 7,5 років ув'язнення.

Про це повідомляє видання The Hill.

Однак, Трамп поки не думав про те, щоб підписати документи про помилування Манафорта. Також президент США не сказав, чи готовий це зробити - помилувати засудженого до в'язниці.

«На даний момент я навіть не замислювався про це. Це не те, про що я зараз думаю. Мені дуже шкода Пола Манафорта, ось що я можу вам сказати», - сказав Трамп в Білому домі під час спілкування з журналістами.

Нагадаємо, 13 березня колишнього радника Віктора Януковича і екс-очільника передвиборчого штабу президента США Пола Манафорта засудили до 3,5 років в'язниці за звинуваченнями у змові, пов'язаними з його діяльність в Україні.

Раніше, Федеральний суд США оголосив вирок колишньому голові виборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту, засудивши його до 47 місяців ув'язнення.

Зазначимо, що 1 квітня Манафорту виповнюється 70 років.

Як повідомляв «Главком», раніше присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.

На початку березня Манафорт попросив суд Вірджинії зменшити термін тюремного ув'язнення.