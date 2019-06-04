Єдиний професійний лицар Австралії захистив свій титул чемпіона світу з лицарських поєдинків



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Перемогти Філіпу Лейчу допоміг кінь Valiant, великий досвід і обладунки, які важать 36 кг і коштують 25 тисяч доларів

Близько 8 тисяч осіб були перенесені в середньовічні часи на чемпіонаті світу лицарів в Уоррагуле на південному сході Вікторії, щоб побачити лицарські поєдинки в стилі 15-го століття на сцені 21-го століття.

Єдиний в Австралії професійний лицар захистив свій титул чемпіона світу з лицарських поєдинків. Сер Філіп Лейч із замку Крайал під Балларат, Вікторія, переміг лицарів з Франції, Росії, Нідерландів, Норвегії та Канади, щоб захистити свій титул.

Варто зазначити, що перемогти Філіпу допоміг кінь Valiant, великий досвід і обладунки, які важать 36 кг і коштують 25 тисяч доларів.