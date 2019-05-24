Uber запускає в Австралії підводне таксі



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Компанія Uber представляє новий вид транспорту

Тепер кожен бажаючий зможе подорожувати під водою

Міжнародний сервіс на замовлення таксі Uber спільно з австралійською туристичною компанією Tourism Queensland анонсували підводне таксі. Про це 23 травня повідомили в прес-службі Uber.

Нова послуга називається ScUber, з її допомогою користувачі Uber зможуть бронювати подорож по Великому бар'єрному рифу. Послуга буде доступна в Австралії.

Відзначається, що сервісом зможуть скористатися лише обмежена кількість користувачів у період з 27 травня по 18 червня.

За підводний круїз доведеться заплатити $3000. Якщо ScUber буде користуватися популярністю, в компанії розглянуть можливість постійних перевезень під водою.

Раніше Uber презентувала Uber Shuttle в Києві. Нова послуга допоможе планувати поїздки по Києву в зручних мікроавтобусах і заздалегідь знати кількість місць у салоні. Сервіс вже запустили в Єгипті і Мексиці та найближчим часом буде доступний для користувачів Uber у Києві.