Школярі в Австралії та Новій Зеландії вийшли на страйк проти змін клімату
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За даними організаторів, на мітинги 24 травня мають вийти понад мільйон людей у щонайменше 110 країнах світу, зокрема, й в Україні
Школярі в Австралії та Новій Зеландії вийшли на страйк. Вони закликають політиків і підприємців почати боротися зі змінами клімату.
Про це повідомляє BBC.
«Я переймаюся погодними катаклізмами», — сказала 13-річна Ніна на мітингу в австралійському Мельбурні.
«Кожен раз, коли в нас велика лісова пожежа, якась тварина може зникнути», — додала вона.
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School strike week 40. #climatestrike #fridaysforfuture #schoolstrike4climate
За даними організаторів, на мітинги 24 травня мають вийти понад мільйон людей у щонайменше 110 країнах світу, зокрема, й в Україні.
Остання скоординована акція проти змін клімату відбулася 15 березня — на неї вийшли 1,6 мільйона школярів.
На страйки за клімат школярів надихнула 16-річна екоактівістка зі Швеції Грета Тунберг.
Раніше Грету Тунберг номінували на Нобелівську премію миру.
У грудні 2018 року Тунберг виступала з промовою на Всесвітній конференції ООН з питань зміни клімату в Катовіце, де вона закликала законодавців і державні органи почати діяти задля зменшення шкідливих викидів в атмосферу.
У 2019 році вона організувала ходу в Парижі, до якої приєдналося близько тисячі людей. Тунберг йшла з табличкою «страйк школи заради клімату», з якою вона раніше ходила до стін шведського парламенту.
23 січня Тунберг приїхала на Всесвітній економічний форум у Давос, аби привернути увагу до проблеми глобального потепління.
Тунберг заснувала рух Climate Strike, до якого приєдналися школярі із різних країн Європи.