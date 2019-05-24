  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Школярі в Австралії та Новій Зеландії вийшли на страйк проти змін клімату

    • Розсилка
    Школярі в Австралії та Новій Зеландії вийшли на страйк проти змін клімату

    За даними організаторів, на мітинги 24 травня мають вийти понад мільйон людей у щонайменше 110 країнах світу, зокрема, й в Україні

    Школярі в Австралії та Новій Зеландії вийшли на страйк. Вони закликають політиків і підприємців почати боротися зі змінами клімату.

    Про це повідомляє BBC.

    «Я переймаюся погодними катаклізмами», — сказала 13-річна Ніна на мітингу в австралійському Мельбурні.

    Читайте також

    «Кожен раз, коли в нас велика лісова пожежа, якась тварина може зникнути», — додала вона.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    School strike week 40. #climatestrike #fridaysforfuture #schoolstrike4climate

    Публикация от Greta Thunberg (@gretathunberg)

    За даними організаторів, на мітинги 24 травня мають вийти понад мільйон людей у щонайменше 110 країнах світу, зокрема, й в Україні.

    Остання скоординована акція проти змін клімату відбулася 15 березня — на неї вийшли 1,6 мільйона школярів.

    На страйки за клімат школярів надихнула 16-річна екоактівістка зі Швеції Грета Тунберг.

    Раніше Грету Тунберг номінували на Нобелівську премію миру.

    У грудні 2018 року Тунберг виступала з промовою на Всесвітній конференції ООН з питань зміни клімату в Катовіце, де вона закликала законодавців і державні органи почати діяти задля зменшення шкідливих викидів в атмосферу.

    У 2019 році вона організувала ходу в Парижі, до якої приєдналося близько тисячі людей. Тунберг йшла з табличкою «страйк школи заради клімату», з якою вона раніше ходила до стін шведського парламенту.

    23 січня Тунберг приїхала на Всесвітній економічний форум у Давос, аби привернути увагу до проблеми глобального потепління.

    Тунберг заснувала рух Climate Strike, до якого приєдналися школярі із різних країн Європи.

    Читайте також
    пожежа Австралія клімат діти ООН акція страйк Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ