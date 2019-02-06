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    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії

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    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії

    Ці знімки зроблені фотографами агентства Рейтер в різних частинах Індії у січні та лютому цього року

    Пропонуємо Вашій увазі добірку цікавих фотографій з Індії. У цій дивовижній країні яскраві і веселі фото зі свят чергуються з світлинами, які зображують бідність звичайних людей.

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    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії
    Коли гучні свята чергуються з бідністю та злиднями. Неймовірні світлини з життя Індії

    Офіційна назва країни - Республіка Індія. Ця держава розташована в Південній Азії.
    Населення країни - 1,34 млрд чоловік, площа території - 3 287 263 км².
    Індія займає друге місце в світі за чисельністю населення і сьоме за площею території.
    Столиця країни - Нью-Делі.
    Державні мови - хінді і англійська.

    Ці знімки зроблені фотографами агентства Рейтер в різних частинах Індії у січні та лютому цього року.

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