В Індії зійшов із рейок пасажирський потяг: загинули семеро людей



В Індії зійшов із рейок пасажирський потяг Фото: ANI

На момент аварії поїзд їхав на повній швидкості

На сході Індії в результаті сходу з рейок пасажирського поїзда загинули щонайменше семеро осіб.

Про це повідомляє Hindustan Times.

Інцидент стався у штаті Біхар. В результаті аварії з рейок зійшло одиннадцять вагонів поїзда.

За даними влади, на момент події поїзд їхав на повній швидкості.

Як повідомляє NDTV, в результаті аварії ще 14 осіб були травмовані. Телеканал уточнює, що ця цифра може збільшитися, бо три вагони поїзда серйозно пошкоджені.

За попередніми даними, аварія потягу сталася через руйнування рейки.

Рух усіх пасажирських потягів за маршрутом зупинено.