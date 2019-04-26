Місто безпритульних собак. Погляд на Чорнобильську зону відчуження зсередини



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На сьогодні близько 250 безпритульних псів бродять по зоні відчуження

26 квітня виповнюється 35 років з дня катастрофи на Чорнобильській АЕС. Сьогодні в зоні відчуження може побувати практично кожен, так як туристичні фірми організовують одноденні тури до Чорнобиля і Прип'яті за ціною від $100.

22-річний студент з Нідерландів Алекс Хендрікс відвідав зону відчуження з друзями. Як тільки Алекс пройшов через перший контрольно-пропускний пункт, його зустріли кілька напівдиких собак. Ці собаки є нащадками домашніх тварин, кинутих місцевими жителями 35 років тому.

Більшість собак були вигнані з лісів назад в міські руїни вовчими зграями. На сьогодні близько 250 безпритульних псів бродять по зоні відчуження.