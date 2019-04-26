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    Місто безпритульних собак. Погляд на Чорнобильську зону відчуження зсередини

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    Місто безпритульних собак. Погляд на Чорнобильську зону відчуження зсередини

    На сьогодні близько 250 безпритульних псів бродять по зоні відчуження

    26 квітня виповнюється 35 років з дня катастрофи на Чорнобильській АЕС. Сьогодні в зоні відчуження може побувати практично кожен, так як туристичні фірми організовують одноденні тури до Чорнобиля і Прип'яті за ціною від $100.

    22-річний студент з Нідерландів Алекс Хендрікс відвідав зону відчуження з друзями. Як тільки Алекс пройшов через перший контрольно-пропускний пункт, його зустріли кілька напівдиких собак. Ці собаки є нащадками домашніх тварин, кинутих місцевими жителями 35 років тому.

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    Місто безпритульних собак. Погляд на Чорнобильську зону відчуження зсередини
    Місто безпритульних собак. Погляд на Чорнобильську зону відчуження зсередини
    Місто безпритульних собак. Погляд на Чорнобильську зону відчуження зсередини
    Місто безпритульних собак. Погляд на Чорнобильську зону відчуження зсередини
    Місто безпритульних собак. Погляд на Чорнобильську зону відчуження зсередини
    Місто безпритульних собак. Погляд на Чорнобильську зону відчуження зсередини
    Місто безпритульних собак. Погляд на Чорнобильську зону відчуження зсередини
    Місто безпритульних собак. Погляд на Чорнобильську зону відчуження зсередини
    Місто безпритульних собак. Погляд на Чорнобильську зону відчуження зсередини
    Місто безпритульних собак. Погляд на Чорнобильську зону відчуження зсередини
    Місто безпритульних собак. Погляд на Чорнобильську зону відчуження зсередини
    Місто безпритульних собак. Погляд на Чорнобильську зону відчуження зсередини
    Місто безпритульних собак. Погляд на Чорнобильську зону відчуження зсередини
    Місто безпритульних собак. Погляд на Чорнобильську зону відчуження зсередини
    Місто безпритульних собак. Погляд на Чорнобильську зону відчуження зсередини
    Місто безпритульних собак. Погляд на Чорнобильську зону відчуження зсередини
    Місто безпритульних собак. Погляд на Чорнобильську зону відчуження зсередини
    Місто безпритульних собак. Погляд на Чорнобильську зону відчуження зсередини
    Місто безпритульних собак. Погляд на Чорнобильську зону відчуження зсередини
    Місто безпритульних собак. Погляд на Чорнобильську зону відчуження зсередини
    Місто безпритульних собак. Погляд на Чорнобильську зону відчуження зсередини

    Більшість собак були вигнані з лісів назад в міські руїни вовчими зграями. На сьогодні близько 250 безпритульних псів бродять по зоні відчуження.

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