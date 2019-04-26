Денісова пропонує змінити закон про чорнобильців



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Сьогодні вшановують ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС

Досі невирішеним залишається питання справедливих виплат пенсій по інвалідності ліквідаторам аварії на ЧАЕС

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала парламент якнайшвидше ухвалити зміни до чинного закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Про це вона написала у Facebook.

«У секретаріаті створена робоча група, яка спільно з представниками громадських організацій напрацювала законопроект № 10169. Він вже перебуває у Верховній Раді. Наполягаю на якнайшвидшому ухваленні парламентом законопроекту про внесення змін до чинного закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», - йдеться у повідомленні.

Денісова наголосила, що досі невирішеним залишається питання справедливих виплат пенсій по інвалідності ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

«Символічно, що саме сьогодні Конституційний Суд України має розглянути скаргу громадян про неконституційність частини третьої статті 59 закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», - зазначила омбудсмен.

Вона зауважила, що згадана стаття встановлює особливий порядок обчислення пенсії по інвалідності виключно для військовослужбовців із числа солдат строкової служби, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.