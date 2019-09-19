Місто окупували зомбі. Як у Страсбурзі пройшов європейський фестиваль фантастичних фільмів



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Страсбурзький європейський фестиваль фантастичного кіно - це найбільша французька майданчик для фантастичного кіно і одна з наймасштабніших жанрових подій в Європі

Страсбурзький європейський фестиваль фантастичних фільмів (SEFFF) проходить щороку у вересні і фокусується на фентезі, науковій фантастиці і фільмах жахів. Вперше захід пройшов в 2008 році і з тих пір набирає обертів, залучаючи туристів і шанувальників з усього світу. Фестиваль тепер стартує великою Zombie Walk в Страсбурзі, яка дає можливість шанувальникам перевтілитися на їхній улюблений образ з кіно.

Страсбурзький європейський фестиваль фантастичного кіно - це найбільша французька майданчик для фантастичного кіно і одна з наймасштабніших жанрових подій в Європі. Основна увага фестивалю зосереджена на нових постановках міжнародних фантастичних фільмів, а також включені розділи для трилерів, нуар-фільмів, чорних комедій, відеоігор і фільмів з віртуальною реальністю.