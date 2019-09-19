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    У світі

    Румунія не підтримає власного кандидата на посаду голови Європрокуратури

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    Кандидатуру&nbsp;<span>Лаури Ковесі підтримує Франція, а не рідна Румунія</span> - Румунія не підтримає власного кандидата на посаду голови Європрокуратури
    Кандидатуру Лаури Ковесі підтримує Франція, а не рідна Румунія

    19 вересня посли країн ЄС у Брюсселі обговорять кандидатуру на посаду прокурора Європейської прокуратури

    Уряд Румунії не підтримає кандидатуру колишнього керівника управління боротьби з корупцією Лаури Ковесі на посаду головного європейського прокурора.

    Про це повідомила прем'єрміністр Румунії Віоріка Денчіле.

    «Я казала неодноразово і сьогодні повторюю: ми не підтримуємо кандидатуру Лаури Ковесі на посаду керівника Європейської прокуратури», - заявила прем'єр за підсумками засідання виконкому урядової соціал-демократичної партії.

    Аналогічну думку висловила і посол Румунії в Брюсселі Лумініца Одобеску.

    Очікується, що в четвер, 19 вересня, посли країн ЄС у Брюсселі обговорять кандидатуру на посаду прокурора Європейської прокуратури. На неї, окрім Лаури Ковесі, претендує висуванець Франції Жан-Франсуа Бонерт.

    Шанси Ковесі обійняти цю посаду зросли після того, як у Парижі заявили, що підтримають саме її, оскільки Бонерт уже був призначений керівником фінансової прокуратури Франції.

    Джерело: Укрінформ

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