Румунія не підтримає власного кандидата на посаду голови Європрокуратури



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Кандидатуру Лаури Ковесі підтримує Франція, а не рідна Румунія

19 вересня посли країн ЄС у Брюсселі обговорять кандидатуру на посаду прокурора Європейської прокуратури

Уряд Румунії не підтримає кандидатуру колишнього керівника управління боротьби з корупцією Лаури Ковесі на посаду головного європейського прокурора.

Про це повідомила прем'єрміністр Румунії Віоріка Денчіле.

«Я казала неодноразово і сьогодні повторюю: ми не підтримуємо кандидатуру Лаури Ковесі на посаду керівника Європейської прокуратури», - заявила прем'єр за підсумками засідання виконкому урядової соціал-демократичної партії.

Аналогічну думку висловила і посол Румунії в Брюсселі Лумініца Одобеску.

Очікується, що в четвер, 19 вересня, посли країн ЄС у Брюсселі обговорять кандидатуру на посаду прокурора Європейської прокуратури. На неї, окрім Лаури Ковесі, претендує висуванець Франції Жан-Франсуа Бонерт.

Шанси Ковесі обійняти цю посаду зросли після того, як у Парижі заявили, що підтримають саме її, оскільки Бонерт уже був призначений керівником фінансової прокуратури Франції.

Джерело: Укрінформ