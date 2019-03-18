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    На Одещині сплюндровано меморіал українським воякам (фото)

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    На Одещині сплюндровано меморіал українським воякам (фото)

    Волонтери вважають цей акт вандалізму політичною акцією проросійських сил, координація яких може здійснюватися з-за кордону

    В ніч з 17 на 18 березня невідомими був сплюндрований меморіал воякам Армії УНР у м. Ананьїв Одеської області. Як повідомляють місцеві інтернет-видання, пам’ятник облили фарбою та закидали яйцями.

    Благодійний фонд «Героїка» зазначає, що виплатить грошову винагороду у розмірі 10 тисяч грн за інформацію про зловмисників: heroic.spirit@gmail.com або за телефоном +38 093 725 67 45.

    «Героїка» вважає цей акт вандалізму політичною акцією проросійських сил, координація яких може здійснюватися з-за кордону.

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    На Одещині сплюндровано меморіал українським воякам (фото)
    На Одещині сплюндровано меморіал українським воякам (фото)
    На Одещині сплюндровано меморіал українським воякам (фото)

    Раніше міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm оприлюднювала результати незалежного розслідування про нищення українських військових пам’ятників, що координуються оточенням помічника президента РФ Владислава Суркова і керівника Інституту країн СНД, депутата Держдуми РФ Костянтина Затуліна, чия діяльність щедро оплачується «Газпромом».

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