На Одещині сплюндровано меморіал українським воякам (фото)



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Волонтери вважають цей акт вандалізму політичною акцією проросійських сил, координація яких може здійснюватися з-за кордону

В ніч з 17 на 18 березня невідомими був сплюндрований меморіал воякам Армії УНР у м. Ананьїв Одеської області. Як повідомляють місцеві інтернет-видання, пам’ятник облили фарбою та закидали яйцями.

Благодійний фонд «Героїка» зазначає, що виплатить грошову винагороду у розмірі 10 тисяч грн за інформацію про зловмисників: heroic.spirit@gmail.com або за телефоном +38 093 725 67 45.

«Героїка» вважає цей акт вандалізму політичною акцією проросійських сил, координація яких може здійснюватися з-за кордону.

Раніше міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm оприлюднювала результати незалежного розслідування про нищення українських військових пам’ятників, що координуються оточенням помічника президента РФ Владислава Суркова і керівника Інституту країн СНД, депутата Держдуми РФ Костянтина Затуліна, чия діяльність щедро оплачується «Газпромом».