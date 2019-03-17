У Подольську правоохоронці накрили підпільний цех по виготовленню горілчаної продукції



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На Одещині спільна міжвідомча група в гаражному кооперативі виявила спирт, сигарети та приладдя для виготовлення горілчаної продукції

В Подільську, що на Одещині, правоохоронці провели ряд обшуків у гаражному кооперативі, в рамках кримінального провадження за статтею 227 «Випуск або реалізація недоброякісної продукції».

Про це інформує прес-служба ДПСУ, повідомляє «Главком».

Під час обшуку приміщень виявлено 1165 літрів рідини з характерним запахом спирту, 2750 пачок сигарет виробництва Швейцарії та Молдови без українського акцизу, а також ємкості, шланги та спеціальний насос для перекачування спирту.

Виявлений контрафактний товар вилучений співробітниками прокуратури.

Сума оцінки вилученого товару склала понад 270 тисяч гривень.

Наразі тривають заходи документування злочинної діяльності та встановлення причетних осіб.