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    У Подольську правоохоронці накрили підпільний цех по виготовленню горілчаної продукції

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    У Подольську правоохоронці накрили підпільний цех по виготовленню горілчаної продукції

    На Одещині спільна міжвідомча група в гаражному кооперативі виявила спирт, сигарети та приладдя для виготовлення горілчаної продукції

    В Подільську, що на Одещині, правоохоронці провели ряд обшуків у гаражному кооперативі, в рамках кримінального провадження за статтею 227 «Випуск або реалізація недоброякісної продукції».

    Про це інформує прес-служба ДПСУ, повідомляє «Главком».

    Під час обшуку приміщень виявлено 1165 літрів рідини з характерним запахом спирту, 2750 пачок сигарет виробництва Швейцарії та Молдови без українського акцизу, а також ємкості, шланги та спеціальний насос для перекачування спирту.

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