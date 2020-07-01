На вівтарі британського собору з'явилася «Таємна вечеря» з чорношкірим Христом



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Ідеї руху Black Lives Matter продовжують втілюватися в життя

На вівтарі Сент-Олбанського собору в британському графстві Хартфордшир, як знак солідарності з рухом Black Lives Matter, з'явилася нова версія знаменитої фрески Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря».

«Римейк» великої картини написала художниця Лорна Мей Водсворт ще в 2009 році. Моделлю виступив темношкірий мешканець Ямайки Тафарі Хіндс.

«Експерти погоджуються, що у нього (Христа) були, швидше за все, близькосхідні риси, але протягом століть європейські художники традиційно зображували Христа таким, як їм хотілося. Те, як я його зображую, настільки ж «точно», як ідея про те, що він схожий на флорентійця», - цитує Daily Mail слова художниці.