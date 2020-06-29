Ватикан збирається проголосити 15-річного хлопчика покровителем інтернету



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Карло Акутіс був автором веб-сайтів про євхаристійні чуда та католицьких святих

За життя Карла Акутіса назвали «комп’ютерним генієм»

Католицька церква має намір зарахувати до лику святих лондонця Карло Акутіса, який у 2006 році в 15-річному віці помер від лейкемії в Мілані. Акутис може стати покровителем інтернету. Про це повідомляє NBC News.

Карло Акутіс народився 3 травня 1991 року в Лондоні, куди його батьки Андреа та Антонія виїхали з Мілану в пошуках праці. Коли сім'я повернулася до Мілану, у віці 12 років він розпочав практику щоденної участі в Євхаристії та щотижневої сповіді.

Не маючи спеціальної освіти, створював сайти та програми. Карло був автором веб-сайтів про євхаристійні чуда та католицьких святих. Він називав Євхаристію дорогою до неба.

Закінчив Міланську середню школу імені папи Льва XIII з класичним профілем. Його девізом було: «Всі народжуються як оригінали, але багато хто помирає як фотокопія». Він також за життя допомагав своїм однокласникам, яких цькували, і бездомним.

За два місяці до смерті він дізнався, що хворий на лейкемію. Його хвороба, яка мала гострий перебіг, розвивалася дуже швидко. Карло Акутіс помер 12 жовтня 2006 року, жертвуючи своє життя за папу і за Церкву. Похований у Ассізі.

Під час поховання, за словами матері, церква була «настільки переповнена, що багатьом людям довелося чекати знадвору».

Процес беатифікації розпочався в Міланській архідієцезії в 2013 році. 5 липня 2018 року папа Франциск видав декрет про героїчність його чеснот, а 21 лютого 2020 року затвердив чудо за його заступництвом — зцілення дитини в Бразилії, відкривши цим шлях до беатифікації. Якщо Ватикан припише Акутісу ще одне диво, він буде зарахований до лику блаженних і стане покровителем інтернету. Беатитфікаційні урочистості призначені на 10 жовтня 2020 року і пройдуть в Ассізі.

Усього католицька церква визнає понад 10 тисяч святих, але серед них майже немає дітей або підлітків, а також покровителів сучасних технологій.

Раніше повідомлялося, що католицька церква Польщі попросила Ватикан розслідувати сексуальне насильство над дітьми.