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    У світі

    У Британії зафіксували найбільше падіння економіки за 40 років

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    Експерти з Офісу національної статистики зазначають, що найбільшого удару британська економіка зазнала в березні 2020 року через пандемію Covid-19 та карантинні заходи - У Британії зафіксували найбільше падіння економіки за 40 років
    Експерти з Офісу національної статистики зазначають, що найбільшого удару британська економіка зазнала в березні 2020 року через пандемію Covid-19 та карантинні заходи

    Британська економіка з січня до березня цього року скоротилася більше, ніж очікувалося раніше – на 2,2%

    Економіка Великої Британії зазнала найбільшого падіння з 1979 року внаслідок коронавірусної кризи. Про це повідомляє BBC.

    «Британська економіка з січня до березня цього року скоротилася більше, ніж очікувалося раніше – на 2,2%. Це найбільше загальне падіння економіки Об’єднаного Королівства з 1979 року», - йдеться в повідомленні.

    Експерти з Офісу національної статистики зазначають, що найбільшого удару британська економіка зазнала в березні 2020 року через пандемію Covid-19 та карантинні заходи.

    «Це падіння зачепило практично всі сфери британського господарства», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, карантинні обмежувальні заходи у Великій Британії протягом червня були значною мірою скасовані чи помітно послаблені.

    Станом на 30 червня у країні загалом зафіксовано майже 312 тисяч випадків коронавірусу, що робить Об’єднане Королівство п’ятою державою світу за цим показником.

    Як повідомлялося, МВФ погіршив прогноз падіння світової економіки.

    Найбільше падіння, як і раніше, очікується в Італії і в Іспанії - на 12,8%, зростання в цих країнах в наступному році прогнозують на рівні 6%. У Франції зниження, за прогнозами, становитиме 12,5%, зростання в наступному році - на 7,3%.

    ВВП Великобританії впаде в 2020 році, на думку МВФ, на 10,2%, хоча раніше МВФ очікував зниження на 6,5%, а в 2021 році зросте на 6,3%.

    Нагадаємо, у квітні МВФ прогнозував падіння світової економіки у 2020 році на 3%.

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