Джонсон назвав коронавірус катастрофою для Великої Британії



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Борис Джонсон, який провів деякий час в реанімації, борючись з Covid-19, заявив, що уряд розслідує, «що пішло не так і коли»

«Це був абсолютний кошмар для країни, і країна пережила глибокий шок», – сказав Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що коронавірусна криза стала катастрофою для Сполученого Королівства.

Про це повідомляє Reuters.

«Це було катастрофою. Давайте не будемо применшувати наші слова, я маю на увазі, що це був абсолютний кошмар для країни, і країна пережила глибокий шок», - сказав Джонсон в ефірі Times Radio.

Джонсон, який провів деякий час в реанімації, борючись з Covid-19, заявив, що уряд розслідує, «що пішло не так і коли».

«Я цілком це розумію і ми це зробимо», - сказав Джонсон, додавши, що зараз не вважає відповідним момент для проведення розслідування.

Незважаючи на похмурі економічні перспективи, Джонсон заявив, що було б помилкою повернутися до суворої політики економії попередніх консервативних урядів, які з 2010 року скорочували державні витрати, намагаючись знизити державний борг.

Раніше у червні прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що вчені країни зробили «найбільший прорив» у лікуванні коронавірусу препаратом, який, «довів свою здатність знижувати ризик смерті».

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що поширення пандемії Covid-19 на глобальному рівні прискорюється.

До слова, за минулу добу в Україні було зафіксовано 646 випадків коронавірусу, найбільше хворих виявили у Львівській, Рівненській та Волинській областях.

Коронавірус в Україні

Всього 43628

Хворіють 23454

Одужали 19027

Померли 1147

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