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    У світі

    Джонсон назвав коронавірус катастрофою для Великої Британії

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    <p>Борис Джонсон, який провів деякий час в реанімації, борючись з Covid-19, заявив, що уряд розслідує, &laquo;що пішло не так і коли&raquo;</p> - Джонсон назвав коронавірус катастрофою для Великої Британії

    Борис Джонсон, який провів деякий час в реанімації, борючись з Covid-19, заявив, що уряд розслідує, «що пішло не так і коли»

    «Це був абсолютний кошмар для країни, і країна пережила глибокий шок», – сказав Джонсон

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що коронавірусна криза стала катастрофою для Сполученого Королівства.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Це було катастрофою. Давайте не будемо применшувати наші слова, я маю на увазі, що це був абсолютний кошмар для країни, і країна пережила глибокий шок», -  сказав Джонсон в ефірі Times Radio.

    Джонсон, який провів деякий час в реанімації, борючись з Covid-19, заявив, що уряд розслідує, «що пішло не так і коли».

    «Я цілком це розумію і ми це зробимо», - сказав Джонсон, додавши, що зараз не вважає відповідним момент для проведення розслідування.

    Незважаючи на похмурі економічні перспективи, Джонсон заявив, що було б помилкою повернутися до суворої політики економії попередніх консервативних урядів, які з 2010 року скорочували державні витрати, намагаючись знизити державний борг.

    Раніше у червні прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що вчені країни зробили «найбільший прорив» у лікуванні коронавірусу препаратом, який, «довів свою здатність знижувати ризик смерті».

    Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що поширення пандемії Covid-19 на глобальному рівні прискорюється.

    До слова, за минулу добу в Україні було зафіксовано 646 випадків коронавірусу, найбільше хворих виявили у Львівській, Рівненській та Волинській областях.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      43628
    • Хворіють
      23454
    • Одужали
      19027
    • Померли
      1147

    Наразі в Україні не готові до послаблення протиепідемічних заходів 12 областей і місто Київ.

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