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    На Закарпатті чоловік знайшов гриб вагою 7,5 кг

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    Місце знахідки гриба чоловік не видає - На Закарпатті чоловік знайшов гриб вагою 7,5 кг
    Місце знахідки гриба чоловік не видає
    Фото: Василь Цубера, Facebook

    Гриби пістряки восени відшукати доволі важко, адже вони переважно весняні

    Мешканець Закарпаття Василь Цубера знайшов гриб-велетень вагою 7,5 кг.

    Світлини зі знахідкою чоловік оприлюднив у Facebook.

    За словами Василя, гриб називається пістряк, однак, місце знахідки чоловік не видає.

    Зазначимо, що такі гриби восени відшукати доволі важко, адже вони переважно весняні.

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    На Закарпатті чоловік знайшов гриб вагою 7,5 кг
    На Закарпатті чоловік знайшов гриб вагою 7,5 кг
    На Закарпатті чоловік знайшов гриб вагою 7,5 кг
    На Закарпатті чоловік знайшов гриб вагою 7,5 кг

    До слова, на Кіровоградщині від отруєння грибами померла 19-річна дівчина.

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