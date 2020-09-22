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    На Закарпатті горіла полонина Боржава: гори завалені побутовим сміттям

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    На Закарпатті горіла полонина Боржава: гори завалені побутовим сміттям

    «Ще такої кількості сміття як у цьому році, ніколи в горах не було»

    19 вересня сталася масштабна пожежа на полонині Боржава - вогнем було охоплено близько 4 гектари сухотрав’я та чагарників у підніжжя гори Великий Верх в урочищі Красна Стіна.

    «Воловецьким рятувальникам довелось пішки добиратися до осередку пожежі. Також гасіння ускладнювалося сильним вітром і вогонь доволі швидко розповсюджувався територією. Однак зусиллями вогнеборців та лісників пожежу було повністю ліквідовано», - передає Управління ДСНС України у Закарпатській області.

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    На Закарпатті горіла полонина Боржава: гори завалені побутовим сміттям
    На Закарпатті горіла полонина Боржава: гори завалені побутовим сміттям
    На Закарпатті горіла полонина Боржава: гори завалені побутовим сміттям
    На Закарпатті горіла полонина Боржава: гори завалені побутовим сміттям
    На Закарпатті горіла полонина Боржава: гори завалені побутовим сміттям
    На Закарпатті горіла полонина Боржава: гори завалені побутовим сміттям

    У закарпатських активістів є власна версія чому сталася пожежа. Насправді наші гори просто завалені побутовим сміттям, яке залишають після себе збирачі яфини (чорниці) та деякі туристи.

    «Ще такої кількості сміття як у цьому році, ніколи в горах не бачила. Кожне місце для ночівлі закидано пляшками, ганчірками, наставлено якихось наметів з поліетилену... Нічого не маю проти бізнесу по збиранню яфин, але навіщо лишати після себе усе сміття...», - повідомила у соцмережі Анна Степчук.

    Джерело: Mukachevo.net

    пожежа ДСНС Закарпаття сміття
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