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    Смог у Києві: лікарі радять одягти респіратори

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    У Дарницькому районі горіло сміттєзвалище - Смог у Києві: лікарі радять одягти респіратори
    У Дарницькому районі горіло сміттєзвалище
    Фото: ДСНС

    Пожежі на сміттєзвалищах невідворотньо змінюють екологію міста

    Через пожежу на сміттєзвалищі у Дарницькому районі 21 вересня лівий берег столиці затягло димом. Кияни страждають від сильного смогу та сморіду. 

    Екологи та лікарі кажуть, що такі пожежі можуть мати невідворотні наслідки для здоров'я киян.

    У районі сильного смогу краще дихати у респіраторі, тому що у повітрі зафіксували перевищення шкідливих речовин. Комунальна лабораторія чергує на житловому масиві у районі станції метро «Харківська» і проводить заміри, повідомляє ТСН. 

    Екологи дають песимістичні прогнози. За їхніми словами, такі пожежі невідворотньо змінюють екологію усього міста, а усі, хто нині дихає димом, - серйозно ризикують, тому що повітря насичене канцерогенами і жодним чином не очищується.

    «В сучасних технологіях система фільтрів сміттєспалювальних заводів коштує сотні мільйонів євро. Тут все відбувається просто в повітрі і відповідно ми всі ці феноли, формальдегіди і решту дихаємо, іноді навіть з прозорим повітрям. Треба взагалі прибрати цю ганебну практику в Києві з сміттєзвалищами в межах міста і взагалі таку практику, як сміттєзвалища», - пояснює експерт. 

    У разі сильного задимлення лікарі радять сидіти вдома, не відкривати вікна й частіше робити вологе прибирання. Особливо це стосується людей похилого віку. 

    «Якщо ми приходимо в якесь приміщення на роботу, або додому, по-перше, треба промити ніс та прополоскати горло. Нині дуже багато пневмоній, алергічних захворювань, захворювань серцево-судинної системи, і саме зараз все це може викликати загострення. Посилюється кашель, задишка і ще дуже частий такий симптом - головний біль», - розповіла сімейна лікарка Софія Зінчук.

    Як повідомлялося, Дарницький район Києва зранку 21 вересня затягнуло димом. 

    В Управлінні з питань цивільного захисту КМДА повідомили, що на вул. Колекторній горіло сміттєзвалище загальною площею 2000 кв. м.

    пожежа екологія Київ ДСНС лікар кияни повітря
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