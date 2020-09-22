Другу добу триває гасіння лісової пожежі на Херсонщині (відео)



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До гасіння пожежі залучена авіація Фото: ДСНС

Відкритого вогню наразі немає

Станом на ранок 22 вересня у Голопристанському районі Херсонщини на території лісового масиву, де 21 вересня виникла пожежа на площі приблизно 20 га, відкритого вогню немає. Наразі спостерігається тління окремих осередків лісової підстилки та залишків деревини.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

До гасіння пожежі залучено 104 чоловіки та 32 одиниць техніки, в тому числі 2 літаки АН-32П, якими здійснюються скиди води, від Збройних сил України залучені 2 пожежних танки та вертоліт ЗСУ з водозливним пристроєм.

Загрози населеним пунктам немає.

Раніше повідомлялося, що пожежа виникла на площі 10 га.

Нагадаємо, 21 вересня під час проведення штатних стрільб на полігоні оперативного командування «Південь» сталось займання сухої трави в полі й сухостою в лісосмузі. Розповсюдження вогню було припинено й наразі триває ліквідація наслідків пожежі.