100% підпал: Шабунін оприлюднив результати експертизи щодо його будинку



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Віталій Шабунін біля будинку після пожежі

Виконавців і замовників підпалу будинку Шабуніна не знайдено

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив про одержання висновків експертизи щодо пожежі в його будинку.

«100% умисний підпал», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

«Підпал здійснювався у спосіб, який залишав мінімальні шанси на порятунок людей в будинку. Господнє чудо, що сусідка посеред ночі не спала. Ні виконавців, ні, тим більше, замовників злочину не знайдено», - зазначив Шабунін.

Він також повідомив, що всі підготовчі роботи завершено і почалося відновлення будинку.

Шабунін подякував усім, а це понад 1200 людей, які допомогли його родині.

Нагадаємо, Шабунін заявив, що його будинок підпалили в ніч на 23 липня. У будинку знаходилися батьки активіста, вони не постраждали.

Віталій Шабунін – відомий в Україні громадський діяч у сфері боротьби з корупцією, очолює правління громадської організації «Центр протидії корупції», входить до Нацради з питань антикорупційної політики.

Центр протидії корупції (ЦПК) — українська громадська організація, створена у 2012 році українським громадським діячем, головою правління організації Віталієм Шабуніним та виконавчою директоркою ЦПК Дар'єю Каленюк. Організація фінансується завдяки підтримці міжнародних донорів.

Напрямки діяльності організації: розробка та адвокатування законопроектів, ініціювання розгляду законів про Національне антикорупційне бюро України, контроль над держзакупівлями, виявлення та запобігання корупційних схем під час закупівлі ліків, контроль над держзакупівлями, створення відкритого держреєстру бенефіціарних власників юридичних осіб та відкриття доступу до реєстрів майна, запуск системи електронного декларування.



