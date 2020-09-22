100% підпал: Шабунін оприлюднив результати експертизи щодо його будинку
Виконавців і замовників підпалу будинку Шабуніна не знайдено
Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив про одержання висновків експертизи щодо пожежі в його будинку.
«100% умисний підпал», - написав він на своїй сторінці у Facebook.
«Підпал здійснювався у спосіб, який залишав мінімальні шанси на порятунок людей в будинку. Господнє чудо, що сусідка посеред ночі не спала. Ні виконавців, ні, тим більше, замовників злочину не знайдено», - зазначив Шабунін.
Він також повідомив, що всі підготовчі роботи завершено і почалося відновлення будинку.
Шабунін подякував усім, а це понад 1200 людей, які допомогли його родині.
Нагадаємо, Шабунін заявив, що його будинок підпалили в ніч на 23 липня. У будинку знаходилися батьки активіста, вони не постраждали.