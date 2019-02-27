Не рий яму іншому. У Австралії працівник кладовища зламав ногу, впавши в свіжовикопану могилу



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Екстреним службам вдалося витягнути чоловіка з могили лише через кілька годин

Курйозний випадок стався на кладовищі Елтем на Метер-Роуд в Мельбурні вчора рано вранці.

Могильник викопав двометрову яму для майбутніх похорон, але сам в неї впав і не зміг вибратися.

На місце викликали рятувальників, які опустили драбину в могилу, але у 40-річного чоловіка була зламана нога і він самостійно не міг вилізти.

Екстреним службам вдалося витягнути чоловіка з могили лише через кілька годин. Працівник кладовища був доставлений в Королівську лікарню Мельбурна.