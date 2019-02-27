В Австралії заарештували визнаного винним у сексуальному насильстві кардинала



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77-річний кардинал Джордж Пелл Фото: dw.com

За сексуальне насильство над двома хлопчиками 12 і 13 років кардиналу Джорджу Пеллу загрожує в Австралії до 50 років в'язниці

В Австралії заарештували 77-річного кардинала Джорджа Пелла, якого в грудні 2018 року визнали винним в сексуальному насильстві над неповнолітніми. Відповідне рішення суд в Мельбурні ухвалив у середу, 27 лютого. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Цим вердиктом було також скасовано попереднє рішення про звільнення Пелла під заставу через операцію на коліні, передає агенція новин KNA з посиланням на австралійські ЗМІ.

Після недовгих слухань суддя Петер Кідд, котрий головував під час цих слухань, відмовився зважати на вік і стан здоров'я Пелла й наполіг на арешті. Раніше кардинал Пелл, хоч і був звільнений під заставу, однак не мав права залишати територію Австралії. Через своїх адвокатів Пелл повідомив, що оскаржить це рішення, передає агенція новин dpa. Сам кардинал продовжує наполягати на своїй невинуватості. За даними сторони обвинувачення, йому загрожує до 50 років позбавлення волі. Оголошення остаточного вироку і міри покарання очікується 13 березня.

Кардинал став найбільш високопоставленим католицьким священнослужителем в світі, офіційно звинуваченим і визнаним винним у сексуальному насильстві щодо дітей. Раніше Джордж Пелл був архієпископом Сіднея з 2001 року. Згодом його призначили кардиналом, а потім він був покликаний Папою Римським Франциском І до Ради кардиналів для допомоги в реформі Римської Курії і переїхав до Рима. У лютому 2014 року Пелл став на п'ятирічний термін префектом ватиканського Секретаріату з економічних питань, посівши фактично третій за важливістю пост у Ватикані. Як повідомив напередодні речник Ватикану, кардинал Пелл більше не керує ватиканським секретаріатом з економічних питань, передає агентство KNA. З червня 2017 року він був відправлений з цієї посади у відпустку, щоб відповідати перед австралійським судом. А в грудні 2018 року, невдовзі після того, як суд визнав Пелла винним, Папа Римський звільнив його з консультативного органу для реформи Курії.

У червні 2017 року Пелла звинуватили в сексуальному насильстві над двома хлопчиками 12 і 13 років з церковного хору, скоєному в 1996-1997 роках, коли він був єпископом-помічником Мельбурна. Свідчення проти Пелла дав тільки один з них, оскільки другий помер в 2014 році внаслідок передозування наркотиками.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск визнав випадки сексуального насильства у католицькій церкві щодо черниць.