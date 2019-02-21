В одному із штатів Австралії дозволили автономери із смайлами



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Викласти за номер з емодзі доведеться суму, еквівалентну 9 тисячам гривень

Влада штату Квінсленд в Австралії дозволила зображувати на номерних знаках емодзі.

Австралійцям пропонують на вибір лише 5 найдобріших: смайлик, що всміхається чи регоче, підморгує, носить темні окуляри, або ж має сердечка замість очей.

Викласти за номер з емодзі доведеться суму, еквівалентну 9 тисячам гривень.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація має намір до кінця 2019 року розробити програму, яка буде спрямована на посилення безпеки на дорогах біля столичних навчальних закладів.

«Ми маємо розробити паспорти безпеки руху поблизу навчальних закладів. У паспорт може увійти пункт щодо зниження швидкості транспорту біля садочків і шкіл до 30 км/год», – повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Джерело: ТСН