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    Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії

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    Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії

    Квітка сакури - це символ відродження, життя і краси.

    Щорічно тисячі людей їдуть навесні в Японію, щоб насолодитися квітучими вишневими деревами. Сезон цвітіння триває два тижні, в ці дні вулиці, двори шкіл і храмів заповнені квітучими біло-рожевими деревами, які знаменують прихід весни.

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    Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії
    Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії
    Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії
    Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії
    Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії
    Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії
    Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії
    Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії
    Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії
    Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії
    Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії
    Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії
    Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії
    Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії
    Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії
    Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії
    Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії
    Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії
    Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії
    Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії
    Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії
    Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії
    Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії
    Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії
    Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії

    Щороку навесні японські метеорологічні компанії випускають щоденні зведення про рух фронту цвітіння сакури з півдня на північ. Цвітіння починається з Окінави в січні, в Кіото і Токіо приходить в кінці березня або на початку квітня. А кілька тижнів по тому вже досягає Хоккайдо.

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