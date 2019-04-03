Неймовірна краса. Як виглядає цвітіння сакури в Японії



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Квітка сакури - це символ відродження, життя і краси.

Щорічно тисячі людей їдуть навесні в Японію, щоб насолодитися квітучими вишневими деревами. Сезон цвітіння триває два тижні, в ці дні вулиці, двори шкіл і храмів заповнені квітучими біло-рожевими деревами, які знаменують прихід весни.

Щороку навесні японські метеорологічні компанії випускають щоденні зведення про рух фронту цвітіння сакури з півдня на північ. Цвітіння починається з Окінави в січні, в Кіото і Токіо приходить в кінці березня або на початку квітня. А кілька тижнів по тому вже досягає Хоккайдо.