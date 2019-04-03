Японія і Республіка Корея активно опановують новітні винищувачі F-35



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Японія має намір закупити 157 винищувачів п’ятого покоління

Дві країни мають отримати майже 200 літаків п’ятого покоління

Союзники США в північній Азії досягнули значного прогресу в інтеграції в свої військово-повітряні сили американських винищувачів п’ятого покоління F-35. Про це пише ресурс Defense News.

Так Японія заявила про те, що перша ескадрилья літаків F-35A досягла початкової бойової готовності. Відповідні літаки знаходяться на базі Місава на острові Хонсю. Загалом же Японія має намір закупити 157 винищувачів п’ятого покоління, із яких 42 відносяться до типу F-35B. Дана модифікація має можливість проводити вертикальний злі і посадку та буде використовуватися на вертолітоносцях класу Izumo.

Водночас перші два літаки F-35A прибули на південнокорейську базу Ченгчу. До кінця року до Республіки Корея отримає іще 8 винищувачів п’ятого покоління. Паралельно із цим відбувається підготовка південнокорейських пілотів на авіабазі Люк в штаті Аризона.

Поки що Сеул планує обмежитися 40 винищувачами F-35A на суму в 7 млрд доларів відповідно до контракту 2014 року. Завершити передачу літаків Республіці Корея планується в 2021 році.

До слова, США припинили співпрацю з Туреччиною щодо винищувачів F-35 через угоду з РФ.

Раніше у Пентагоні заявили, що переорієнтація Туреччини, яка є членом НАТО, на російську систему озброєння може негативно відобразитися на перспективах закупівлі американської системи ПРО Patriot, а також надсучасних літаків F-35.

Нагадаємо міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Туреччина почне розгортати ракетні комплекси С-400, куплені у Росії, у жовтні 2019 го року.

Ще 2 грудня 2018 року у Вашингтоні ультимативно заявили, що Анкара повинна відмовитися від угоди з Москвою, в іншому разі країну можуть позбавити членства у програмі F-35. Однак у листопаді минулого року турецька сторона заявила про неможливість скасування багатомільярдних домовленостей з Росією.