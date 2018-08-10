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    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії

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    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії

    Чиновники сподівалися впоратися з пожежами до середини серпня, але тепер кажуть, що буде добре, якщо це вдасться зробити на початку вересня

    Величезна пожежа в Каліфорнії, відома як Mendocino Complex Fire, стала найбільшою лісовою пожежею в історії штату, заявляють представники місцевої влади.

    В останні дні вогонь поширився на площу 283 800 акрів - це майже дорівнює площі Лос-Анджелеса. Рятувальники намагаються локалізувати в цілому 16 великих спалахів полум'я в умовах спекотної погоди, сильних вітрів і низької вологості. У Carr Fire вже загинуло 7 осіб.

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    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії
    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії
    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії
    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії
    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії
    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії
    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії
    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії
    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії
    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії
    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії
    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії
    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії
    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії
    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії
    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії
    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії
    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії
    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії
    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії
    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії
    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії
    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії
    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії
    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії
    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії
    Пекло, яке створило полум'я. Як виглядають страшні наслідки пожеж, які вирують у Каліфорнії

    Більш 14 000 пожежних і сотні співробітників армії США намагаються стримати поширення вогню. Метеоролог Національного центру погоди Брайан Херлі заявив, що природні умови не сприятимуть цьому. Зокрема, районах, охоплених полум'ям, як і раніше тримається температура вище 40 градусів Цельсія.

    Варто зазначити, що чиновники сподівалися впоратися з пожежами до середини серпня, але тепер кажуть, що буде добре, якщо це вдасться зробити на початку вересня.

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