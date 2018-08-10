Новий «спецпредставник МЗС РФ» Стівен Сігал потрапив у секс-скандал



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Кілька жінок звинувачують Стівена Сігала у сексуальних домаганнях

В прокуратуру США передали справу про домагання «посла доброї волі» МЗС Росії

Голлівудський актор і з недавніх пір так званий спецпредставник МЗС РФ в США Стівен Сігал став фігурантом кримінальної справи про сексуальні домагання. Як повідомляє портал TMZ з посиланням на джерела в правоохоронних органах, матеріали розслідування передані в окружну прокуратуру Лос-Анджелеса.

Видання нагадує, що за останні кілька місяців на адресу Сігала звучали численні звинувачення в домаганнях. У березні цього року актриса Регіна Сімонс стверджувала, що він згвалтував її у себе вдома в 1993 році. Ще одна жінка заявила, що коли їй було 17 років, Сігал чіпав її за статеві органи під час прослуховування. За її словами, інцидент стався в 2002 році. В кінці минулого року артистка Порша де Россі заявила, що під час кастингу також піддалася домаганням Сігала.

Видання не наводить відомостей про матеріали справи.

4 серпня стало відомо про призначення Сігала на пост спецпредставника МЗС Росії в США. У відомстві повідомили, що на цій посаді він займеться проектами з сфері культури, мистецтва, науки, освіти і спорту. В його обов'язки також увійде збереження пов'язаних з Росією пам'ятних місць в США, популяризація спадщини так званої «російської Америки». Ця посада не передбачає грошової винагороди.

Напередодні офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила «Інтерфаксу», що відомство розглядає можливість видачі дипломатичного паспорта Сігалу, якщо це буде необхідно в рамках робочого процесу. На прохання журналістів прокоментувати розслідування відносно Сігала, Захарова сказала, що потрібно «виходити з презумпції невинності». «При всій екстериторіальності того, що зараз відбувається в Сполучених Штатах, політичних замовленнях і так далі, мені здається, це якийсь такий непорушний принцип, яким потрібно керуватися», - відповіла співробітник МЗС.

Відзначимо, що в 2016 році Сігал отримав російське громадянство. Також у нього є американський і сербський паспорти.