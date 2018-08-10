Найбільший військово-транспортний літак США сів на «пузо»



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C-5M Super Galaxy здійснив аварійну посадку на авіабазі США

У США здійснив аварійну посадку найбільший військово-транспортний літак США C-5M Super Galaxy. Транспортник здійснив посадку без передньої стійки шасі – на її стулку.

Посадка відбулася на авіабазі Lackland.

На оприлюдненому відео видно, як пілоти посадили літак на задні стійки шасі і намагались максимально довго утримувати на них літак. Транспортник дуже м’яко торкнувся злітної смуги.

Нагадаємо, в аеропорту Стамбула зіткнулися літаки.