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    Найбільший військово-транспортний літак США сів на «пузо»

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    Найбільший військово-транспортний літак США сів на «пузо»

    C-5M Super Galaxy здійснив аварійну посадку на авіабазі США

    У США здійснив аварійну посадку найбільший військово-транспортний літак США C-5M Super Galaxy. Транспортник здійснив посадку без передньої стійки шасі – на її стулку.

    Посадка відбулася на авіабазі Lackland.

    На оприлюдненому відео видно, як пілоти посадили літак на задні стійки шасі і намагались максимально довго утримувати на них літак. Транспортник дуже м’яко торкнувся злітної смуги.

    Нагадаємо, в аеропорту Стамбула зіткнулися літаки

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