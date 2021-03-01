Подружжя вчаділо в сауні, облаштованій в столичному гаражі (фото)

Чоловіка та жінку з отруєннями продуктами горіння передано лікарям «швидкої»

Київські вогнеборці, прибувши на виклик в гаражний кооператив на вулиці Радунській, загасили пожежу у сауні, влаштованій у одному з гаражних боксів. Про це повідомляє «Вечірній Київ»

На місці події працювали 12 рятувальників. Фото: ДСНС

Повідомлення про пожежу в гаражному кооперативі на вулиці Радунській, 3, надійшло надзвичайникам 27 лютого о 17:36. Як виявилося, загорілася сауна, яка знаходилася у підвальному приміщенні двоповерхового гаража на площі 10 квадратних метрів.

Під час гасіння пожежі, вогнеборці виявили чоловіка та жінку, яких передали бригаді «швидкої» з отруєнням продуктами горіння. На місці події працювали 12 рятувальників і 3 одиниці техніки. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

Раніше повідомлялось про те, що у Києві ввечері 28 лютого пожежникам довелося гасити міні-ринок, що діяв на вулиці Маршала Малиновського.