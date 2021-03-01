  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    Подружжя вчаділо в сауні, облаштованій в столичному гаражі (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сауна розміщувалась у підвальному приміщенні двоповерхового гаража - Подружжя вчаділо в сауні, облаштованій в столичному гаражі (фото)

    Сауна розміщувалась у підвальному приміщенні двоповерхового гаража

    Фото: ДСНС

    Чоловіка та жінку з отруєннями продуктами горіння передано лікарям «швидкої»

    Київські вогнеборці, прибувши на виклик в гаражний кооператив на вулиці Радунській, загасили пожежу у сауні, влаштованій у одному з гаражних боксів. Про це повідомляє «Вечірній Київ»

    На місці події працювали 12 рятувальників. Фото: ДСНС

    На місці події працювали 12 рятувальників. Фото: ДСНС

    Повідомлення про пожежу в гаражному кооперативі на вулиці Радунській, 3, надійшло надзвичайникам 27 лютого о 17:36. Як виявилося, загорілася сауна, яка знаходилася у підвальному приміщенні двоповерхового гаража на площі 10 квадратних метрів.

    Під час гасіння пожежі, вогнеборці виявили чоловіка та жінку, яких передали бригаді «швидкої» з отруєнням продуктами горіння. На місці події працювали 12 рятувальників і 3 одиниці техніки. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

    Раніше повідомлялось про те, що у Києві ввечері 28 лютого пожежникам довелося гасити міні-ринок, що діяв на вулиці Маршала Малиновського.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники гараж
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies