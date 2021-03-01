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    У Києві на Оболоні горить ринок (відео)

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    У Києві на Оболоні горить ринок - У Києві на Оболоні горить ринок (відео)
    У Києві на Оболоні горить ринок

    Горить ринок на Маршала Малиновського

    У Києві ввечері 28 лютого виникла пожежа на вулиці Маршала Малиновського. Горить міні-ринок.

    Про це повідомляє «Київ Оперативний».

    На місце прибули рятувальники. Інформації про постраждалих поки немає.

    «Прямо зараз палає міні-ринок на Маршала Малиновського, 5 (поблизу АТБ). Рятувальники вже працюють на місці. Сподіваємося, що ніхто не травмується», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вибух і пожежа сталися в одній з палат на другому поверсі лікарні в Чернівцях, яка приймає пацієнтів з Covid-19. В результаті загинула одна людина, ще одна постраждала. Згодом померла ще одна людина.

    Теги: пожежа вибух Київ ринок рятувальники
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