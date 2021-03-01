У Києві на Оболоні горить ринок (відео)

Горить ринок на Маршала Малиновського

У Києві ввечері 28 лютого виникла пожежа на вулиці Маршала Малиновського. Горить міні-ринок.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

На місце прибули рятувальники. Інформації про постраждалих поки немає.

«Прямо зараз палає міні-ринок на Маршала Малиновського, 5 (поблизу АТБ). Рятувальники вже працюють на місці. Сподіваємося, що ніхто не травмується», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вибух і пожежа сталися в одній з палат на другому поверсі лікарні в Чернівцях, яка приймає пацієнтів з Covid-19. В результаті загинула одна людина, ще одна постраждала. Згодом померла ще одна людина.