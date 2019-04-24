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    На Оболоні вогнеборці три години гасили пожежу сміття та торфу

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    Пожежа сталася на площі 1 га - На Оболоні вогнеборці три години гасили пожежу сміття та торфу
    Пожежа сталася на площі 1 га
    Фото: ДСНС

    Загоряння сталося на вулиці Богатирській

    У середу, 24 квітня, сталося займання сміття, трав’яного настилу та торфу на відкритій території на вул. Богатирській, 44-В, що в Оболонському районі столиці. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 08:11.

    До місця виклику негайно було направлено рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві

    О 10:27 пожежу на площі 1 га було локалізовано, а об 11:27 - ліквідовано.

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    Загиблих та травмованих немає.

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    На Оболоні вогнеборці три години гасили пожежу сміття та торфу
    На Оболоні вогнеборці три години гасили пожежу сміття та торфу
    На Оболоні вогнеборці три години гасили пожежу сміття та торфу
    На Оболоні вогнеборці три години гасили пожежу сміття та торфу

    Як повідомлялося, протягом останньої доби, 23 квітня, столичні рятувальники здійснили 3 виїзди на ліквідацію загоряння трав'яного настилу та сміття на відкритих територіях. 

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