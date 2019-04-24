На Оболоні вогнеборці три години гасили пожежу сміття та торфу



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Пожежа сталася на площі 1 га Фото: ДСНС

Загоряння сталося на вулиці Богатирській

У середу, 24 квітня, сталося займання сміття, трав’яного настилу та торфу на відкритій території на вул. Богатирській, 44-В, що в Оболонському районі столиці. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 08:11.

До місця виклику негайно було направлено рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві

О 10:27 пожежу на площі 1 га було локалізовано, а об 11:27 - ліквідовано.

Загиблих та травмованих немає.

Як повідомлялося, протягом останньої доби, 23 квітня, столичні рятувальники здійснили 3 виїзди на ліквідацію загоряння трав'яного настилу та сміття на відкритих територіях.