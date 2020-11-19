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    У Голосієві горіли гаражі (фото)

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    Вогонь з одного гаража перекинувся на сусідній - У Голосієві горіли гаражі (фото)
    Вогонь з одного гаража перекинувся на сусідній
    Фото: ДСНС

    Пожежа сталась у металевих гаражах у дворі багатоповерхівки

    У середу, 18 листопада, сталася пожежа у металевому гаражі, що знаходиться у дворі 8-поверхового будинку на проспекті Голосіївському, 112. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку «101» о 14:19, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    По прибуттю до місця виклику рятувальниками було встановлено, що вогонь став розповсюджуватися на поруч розташований металевий гараж .

    Пожежу було локалізовано о 14:32 та ліквідовано о 14:36.

    Внаслідок пожежі у першому гаражі згоріло дерев’яне перекриття, особисті речі. У сусідньому гаражі було пошкоджено лакофарбове покриття стін.

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    У Голосієві горіли гаражі (фото)
    У Голосієві горіли гаражі (фото)

    До ліквідації пожежі було залучено 2 автоцистерни та 10 чоловік особового складу.

    Травмованих та загиблих на пожежі немає.

    Причини та обставини пожежі встановлюються.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники гараж
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