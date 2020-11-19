У Голосієві горіли гаражі (фото)

Вогонь з одного гаража перекинувся на сусідній

Пожежа сталась у металевих гаражах у дворі багатоповерхівки

У середу, 18 листопада, сталася пожежа у металевому гаражі, що знаходиться у дворі 8-поверхового будинку на проспекті Голосіївському, 112. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку «101» о 14:19, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

По прибуттю до місця виклику рятувальниками було встановлено, що вогонь став розповсюджуватися на поруч розташований металевий гараж .

Пожежу було локалізовано о 14:32 та ліквідовано о 14:36.

Внаслідок пожежі у першому гаражі згоріло дерев’яне перекриття, особисті речі. У сусідньому гаражі було пошкоджено лакофарбове покриття стін.

До ліквідації пожежі було залучено 2 автоцистерни та 10 чоловік особового складу.

Травмованих та загиблих на пожежі немає.

Причини та обставини пожежі встановлюються.