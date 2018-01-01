Показові навчання українських рятувальників у горах. Фотогалерея

Упродовж останніх 6 років рятувальники Львівщини знайшли та врятували 840 загублених осіб, та надали допомогу 600 травмованим туристам

На базі гірськолижного комплексу «Плай» (Львівська обл.) 13 лютого пройшов навчальний збір та показові навчання рятувальників. Відбулася демонстрація дій при організації пошуку та проведенні рятувальних робіт в гірській та лісовій місцевостях, із залученням снігоходів та кінологічної служби. Рятівники представили елементи пошуку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Упродовж останніх 6 років рятувальники Львівщини знайшли та врятували 840 загублених осіб, та надали допомогу 600 травмованим туристам

На базі гірськолижного комплексу «Плай» (Львівська обл.) 13 лютого пройшов навчальний збір та показові навчання рятувальників. Відбулася демонстрація дій при організації пошуку та проведенні рятувальних робіт в гірській та лісовій місцевостях, із залученням снігоходів та кінологічної служби.

Рятівники представили елементи пошуку туристів, що заблукали в горах, надання допомоги туристам-лижникам на гірськолижній трасі, порятунок туристів на канатно-крісельній-дорозі, а також пошук людей внаслідок сходження снігової лавини.

Читайте також В Карпатах сьогодні може зійти лавина Сьогодні, 09:40

Страшна пожежа у Тернопільській дитячій лікарні: стали відомі подробиці Сьогодні, 00:47

Невідомі підпалили Сбербанк у Львові Вчора, 11:19 Керівник Львівської ОДА Олег Синютка передав у користування рятувальників ГУ ДСНС України у Львівській області п'ять пожежно-рятувальних машин. Ці пожежні автомобілі були придбані за рахунок державного бюджету України. Нові автомобілі (на базі білоруського авто МАЗ) отримають надзвичайники Миколаєва, Кам'янки-Бузької, Золочева, Самбора та Винників. Учасникам збору продемонстрували зразки техніки, якою користуються рятувальники. До участі у навчаннях залучають пожежно-рятувальні підрозділи ГУ ДСНС України у Львівській області, 2-й спеціальний центр швидкого реагування ДСНС України, об’єктову службу цивільного захисту гірськолижного комплексу «Плай» та КЗ ЛОР «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги медицини катастроф». Упродовж останніх 6 років пошуково-рятувальною частиною Головного управління ДСНС України у Львівській області знайдено та врятовано 840 загублених осіб, та надано допомогу 600 травмованим туристам.

Джерело: блог Євгена Кравса