Невідомі підпалили Сбербанк у Львові

Жінка і чоловік підпалили відділення російського банку

У Львові вранці в середу, 14 лютого, невідомі підпалили відділення Сбербанку, яке знаходиться по вулиці Городоцькій. Про це повідомив працівник місцевої поліції Ігор Зінкевична своїй сторінці у соцмережі Facebook. «Вул. Городоцька 143 пожежа в банку "Сбербанк РОСІЇ", зі слів свідків: двоє невідомих, чоловік та жінка в червоному плащі,



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Жінка і чоловік підпалили відділення російського банку

У Львові вранці в середу, 14 лютого, невідомі підпалили відділення Сбербанку, яке знаходиться по вулиці Городоцькій. Про це повідомив працівник місцевої поліції Ігор Зінкевична своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Вул. Городоцька 143 пожежа в банку "Сбербанк РОСІЇ", зі слів свідків: двоє невідомих, чоловік та жінка в червоному плащі, розбивши скло, кинули запальну суміш в середину, від чого виникла пожежа, на місці працювало ДСНС о 06:30 пожежу ліквідовано, згоріло приблизно 5м квадратних 1 робоче місце», - повідомив він.

Встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження статтею «Умисне пошкодження майна».