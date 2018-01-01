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    Події в Україні

    Невідомі підпалили Сбербанк у Львові

    Жінка і чоловік підпалили відділення російського банку
    У Львові вранці в середу, 14 лютого, невідомі підпалили відділення Сбербанку, яке знаходиться по вулиці Городоцькій. Про це повідомив працівник місцевої поліції Ігор Зінкевична своїй сторінці у соцмережі Facebook. «Вул. Городоцька 143 пожежа в банку "Сбербанк РОСІЇ", зі слів свідків: двоє невідомих, чоловік та жінка в червоному плащі,
    • Сьогодні, 11:19
    • Розсилка

    Жінка і чоловік підпалили відділення російського банку

    У Львові вранці в середу, 14 лютого, невідомі підпалили відділення Сбербанку, яке знаходиться по вулиці Городоцькій. Про це повідомив працівник місцевої поліції Ігор Зінкевична своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    «Вул. Городоцька 143 пожежа в банку "Сбербанк РОСІЇ", зі слів свідків: двоє невідомих, чоловік та жінка в червоному плащі, розбивши скло, кинули запальну суміш в середину, від чого виникла пожежа, на місці працювало ДСНС о 06:30 пожежу ліквідовано, згоріло приблизно 5м квадратних 1 робоче місце», - повідомив він.

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    Невідомі підпалили Сбербанк у Львові
    Невідомі підпалили Сбербанк у Львові
    Невідомі підпалили Сбербанк у Львові

    Встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження статтею «Умисне пошкодження майна».

    пожежа ДСНС Львів Поліція Львова Сбербанк Росії Facebook
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