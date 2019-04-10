Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку



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Кілауеа вважається одним з найактивніших вулканів в світі. Його висота становить 1247 метрів над рівнем моря

Майже рік минув після потужного виверження вулкана Кілауеа на Гаваях. Сотні людей були змушені покинути своє майно та житло і рятуватися втечею.

Зокрема, понад 700 будівель були пошкоджені лавою. І тільки через рік жителі починають повертатися до своїх домівок, щоб починати все спочатку.

Варто зазначити, що Кілауеа вважається одним з найактивніших вулканів в світі. Його висота становить 1247 метрів над рівнем моря.