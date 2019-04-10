  1. Головна
  2. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку

    • Розсилка
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку

    Кілауеа вважається одним з найактивніших вулканів в світі. Його висота становить 1247 метрів над рівнем моря

    Майже рік минув після потужного виверження вулкана Кілауеа на Гаваях. Сотні людей були змушені покинути своє майно та житло і рятуватися втечею.

    Читайте також

    1 з 38
    на весь екран згорнути
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку
    Рік після виверження вулкана Кілауеа: люди повертатися додому, щоб почати все спочатку

    Зокрема, понад 700 будівель були пошкоджені лавою. І тільки через рік жителі починають повертатися до своїх домівок, щоб починати все спочатку.

    Варто зазначити, що Кілауеа вважається одним з найактивніших вулканів в світі. Його висота становить 1247 метрів над рівнем моря.

    Читайте також
    вулкан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ