У Мексиці знову прокинувся вулкан Попокатепетль



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Вулкан Попокатепетль і викинув хмару попелу і газу на значну висоту

Попокатепетль є одним з найактивніших діючих вулканів світу

У Мексиці активізувався вулкан Попокатепетль, викинувши хмару попелу та спричинивши зсуви ґрунту. Про це повідомляє видання The Independent.

За даними видання, Консультаційний центр з вулканічного попелу Вашингтона (VAAC) попередив, що вибух у вулкані в центральній Мексиці відбувся вчора о 21:38 за місцевим часом.

У Мексиканському національному центрі з боротьби зі стихійними лихами (CENAPRED) повідомляється, що вибух спричинив викид попелу у повітря в радіусі близько 1,2 км.

Повідомлень про травмованих чи постраждалих немає.

Попокатепетль (ісп. Popocatépetl , часто називають Popo або Don Goyo) — діючий вулкан і друга за висотою вершина Мексики (5452 м) після Піко-де-Орісаба (5636 м).

Назва Попокатепетль походить від слів мови науатль popōca — «димить» та tepētl — «гора», тобто, «гора, що димить».

Попокатепетль є одним з найактивніших діючих вулканів світу. Він розташований лише за 64 кілометрів на південний схід від столиці Мексики міста Мехіко.

Активність почала спостерігатися 31 серпня 2011 р.: вулкан чотири рази викинув пару, газ і попіл зі свого кратера.

З середини квітня 2012 року почалася нова фаза активності вулкану.

Велике виверженя вулкана відбулося 28 березня 2016 року, внаслідок в небо здійнявся стовп попелу і диму заввишки 2 000 метрів