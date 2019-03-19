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    У Мексиці знову прокинувся вулкан Попокатепетль

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    <span>Вулкан Попокатепетль і викинув хмару попелу і газу на значну висоту</span> - У Мексиці знову прокинувся вулкан Попокатепетль
    Вулкан Попокатепетль і викинув хмару попелу і газу на значну висоту

    Попокатепетль є одним з найактивніших діючих вулканів світу

    У Мексиці активізувався вулкан Попокатепетль, викинувши хмару попелу та спричинивши зсуви ґрунту. Про це повідомляє видання The Independent.

    За даними видання, Консультаційний центр з вулканічного попелу Вашингтона (VAAC) попередив, що вибух у вулкані в центральній Мексиці відбувся вчора о 21:38 за місцевим часом.

    У Мексиканському національному центрі з боротьби зі стихійними лихами (CENAPRED) повідомляється, що вибух спричинив викид попелу у повітря в радіусі близько 1,2 км.

    Повідомлень про травмованих чи постраждалих немає.

    Попокатепетль (ісп. Popocatépetl, часто називають Popo або Don Goyo) — діючий вулкан і друга за висотою вершина Мексики (5452 м) після Піко-де-Орісаба (5636 м).
    Назва Попокатепетль походить від слів мови науатль popōca — «димить» та tepētl — «гора», тобто, «гора, що димить».
    Попокатепетль є одним з найактивніших діючих вулканів світу. Він розташований лише за 64 кілометрів на південний схід від столиці Мексики міста Мехіко.
    Активність почала спостерігатися 31 серпня 2011 р.: вулкан чотири рази викинув пару, газ і попіл зі свого кратера.
    З середини квітня 2012 року почалася нова фаза активності вулкану.
    Велике виверженя вулкана відбулося 28 березня 2016 року, внаслідок в небо здійнявся стовп попелу і диму заввишки 2 000 метрів

     

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