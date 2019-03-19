У Мексиці знову прокинувся вулкан Попокатепетль
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Вулкан Попокатепетль і викинув хмару попелу і газу на значну висоту
Попокатепетль є одним з найактивніших діючих вулканів світу
У Мексиці активізувався вулкан Попокатепетль, викинувши хмару попелу та спричинивши зсуви ґрунту. Про це повідомляє видання The Independent.
За даними видання, Консультаційний центр з вулканічного попелу Вашингтона (VAAC) попередив, що вибух у вулкані в центральній Мексиці відбувся вчора о 21:38 за місцевим часом.
У Мексиканському національному центрі з боротьби зі стихійними лихами (CENAPRED) повідомляється, що вибух спричинив викид попелу у повітря в радіусі близько 1,2 км.
Повідомлень про травмованих чи постраждалих немає.
Попокатепетль (ісп. Popocatépetl, часто називають Popo або Don Goyo) — діючий вулкан і друга за висотою вершина Мексики (5452 м) після Піко-де-Орісаба (5636 м).
Назва Попокатепетль походить від слів мови науатль popōca — «димить» та tepētl — «гора», тобто, «гора, що димить».
Попокатепетль є одним з найактивніших діючих вулканів світу. Він розташований лише за 64 кілометрів на південний схід від столиці Мексики міста Мехіко.
Активність почала спостерігатися 31 серпня 2011 р.: вулкан чотири рази викинув пару, газ і попіл зі свого кратера.
З середини квітня 2012 року почалася нова фаза активності вулкану.
Велике виверженя вулкана відбулося 28 березня 2016 року, внаслідок в небо здійнявся стовп попелу і диму заввишки 2 000 метрів