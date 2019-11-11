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    Російське місто Бійськ тоне в смітті. Моторошні фото

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    Найбільше страждають від сміття мешканці будинку за адресою пров. Дружний, 13 - Російське місто Бійськ тоне в смітті. Моторошні фото
    Найбільше страждають від сміття мешканці будинку за адресою пров. Дружний, 13
    Фото: biwork.ru

    Стихійне сміттєве звалище розрослося на десятки метрів поруч зі школою №40 в російському Бійську

    Жителі сусідніх будинків і керуючі організації впевнені: сміття сюди приносять жителі приватного сектора.

    Школа № 40, багатоквартирні будинки, територія стадіону «Прогрес», де ще розташовані офісні приміщення, і приватні будинки - всі кивають один на одного, мовляв, ось хто створив звалище.

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    Російське місто Бійськ тоне в смітті. Моторошні фото
    Російське місто Бійськ тоне в смітті. Моторошні фото
    Російське місто Бійськ тоне в смітті. Моторошні фото
    Російське місто Бійськ тоне в смітті. Моторошні фото
    Російське місто Бійськ тоне в смітті. Моторошні фото
    Російське місто Бійськ тоне в смітті. Моторошні фото
    Російське місто Бійськ тоне в смітті. Моторошні фото
    Російське місто Бійськ тоне в смітті. Моторошні фото
    Російське місто Бійськ тоне в смітті. Моторошні фото
    Російське місто Бійськ тоне в смітті. Моторошні фото
    Фото: biwork.ru

    Найбільше страждають від сміття мешканці будинку за адресою пров. Дружний, 13. По одну сторону дороги - розрослося звалище, по іншу - багатоповерхівка, вікна якої виходять на звалище.

    «Уявляєте, який запах стоїть тут! У нас діти перестали у дворі гратися. По-перше, неприємно, звичайно, а, по-друге, - страшно. Тут же у цій смітника тепер постійно збираються і собаки, і бомжі», - скаржаться місцеві мешканці.

    Росія сміття звалище
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