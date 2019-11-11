Російське місто Бійськ тоне в смітті. Моторошні фото
Стихійне сміттєве звалище розрослося на десятки метрів поруч зі школою №40 в російському Бійську
Жителі сусідніх будинків і керуючі організації впевнені: сміття сюди приносять жителі приватного сектора.
Школа № 40, багатоквартирні будинки, територія стадіону «Прогрес», де ще розташовані офісні приміщення, і приватні будинки - всі кивають один на одного, мовляв, ось хто створив звалище.
Найбільше страждають від сміття мешканці будинку за адресою пров. Дружний, 13. По одну сторону дороги - розрослося звалище, по іншу - багатоповерхівка, вікна якої виходять на звалище.
«Уявляєте, який запах стоїть тут! У нас діти перестали у дворі гратися. По-перше, неприємно, звичайно, а, по-друге, - страшно. Тут же у цій смітника тепер постійно збираються і собаки, і бомжі», - скаржаться місцеві мешканці.