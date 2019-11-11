  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За повернення Мазура в Україну ще треба боротися – Дещиця

    • Розсилка
    Посол України у Польщі Андрій Дещиця - За повернення Мазура в Україну ще треба боротися – Дещиця
    Посол України у Польщі Андрій Дещиця
    Фото Станіслава Груздєва, Главком

    Дата проведення першого судового засідання у справі по суті поки невідома

    Звільнення громадянина України Ігоря Мазура з-під арешту в Польщі – це лише половина шляху.

    Про це заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця, повідомляє Радіо Свобода.

    «Далі за нами копітка робота і боротьба за те, щоб Ігор повернувся в Україну і щоб Росія перестала використовувати інструмент Інтерполу для пошуку тих людей, які їй невигідні або які є її ворогами. Це невеличка, проміжна перемога. Це, власне, спільними зусиллями нам вдалося отримати таку невеличку перемогу», – зазначив Дещиця.

    На сьогодні невідома дата проведення першого судового засідання у справі по суті.

    «Це залежатиме від знайомства зі справою польських правоохоронних органів. Ми будемо робити все можливе, щоб воно відбулося якнайшвидше, і цю справу закрити якнайшвидше. Я радий, що Ігор на волі, що він у безпеці в генеральному консульстві у Любліні і наші консули ним опікуватимуться і надаватимуть всіляку допомогу», – наголосив український посол.

    До завершення судового процесу щодо екстрадиції українця до Росії чи відмові в ній Мазур перебуватиме у Польщі на поруках генерального консула України у Любліні Василя Павлюка.
    9 листопада у Польщі, на прикордонному пункті Дорогуск було затримано українського політика, одного з лідерів УНА-УНСО, 46-річного ветерана АТО Ігоря Мазура.

    У запиті Російська Федерація звинувачує Мазура в тероризмі, а саме — в участі в першій чеченській війні на боці військ президента Чечні, генерала Джохара Дудаєва у складі батальйону УНСО «Вікінг». Матеріали запиту РФ на затримання Мазура ґрунтуються на справі політв’язнів Кремля Миколи Карпюка і Станіслава Клиха.

    10 листопада польська прокуратура віддала Мазура на поруки українському консулу.

    Мазур спростував свою участь у російсько-чеченській війні. 

    Читайте також:

    «Юрист-терорист» Ігор Мазур-Тополя: Днями у нас буде причина для розриву дипвідносин з Росією
    Ігор Мазур-Тополя: Влада хоче зіштовхнути «Правий сектор» і Кличка

    Росія АТО Польща посол українці Андрій Дещиця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ