За повернення Мазура в Україну ще треба боротися – Дещиця
Дата проведення першого судового засідання у справі по суті поки невідома
Звільнення громадянина України Ігоря Мазура з-під арешту в Польщі – це лише половина шляху.
Про це заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця, повідомляє Радіо Свобода.
«Далі за нами копітка робота і боротьба за те, щоб Ігор повернувся в Україну і щоб Росія перестала використовувати інструмент Інтерполу для пошуку тих людей, які їй невигідні або які є її ворогами. Це невеличка, проміжна перемога. Це, власне, спільними зусиллями нам вдалося отримати таку невеличку перемогу», – зазначив Дещиця.
На сьогодні невідома дата проведення першого судового засідання у справі по суті.
«Це залежатиме від знайомства зі справою польських правоохоронних органів. Ми будемо робити все можливе, щоб воно відбулося якнайшвидше, і цю справу закрити якнайшвидше. Я радий, що Ігор на волі, що він у безпеці в генеральному консульстві у Любліні і наші консули ним опікуватимуться і надаватимуть всіляку допомогу», – наголосив український посол.
У запиті Російська Федерація звинувачує Мазура в тероризмі, а саме — в участі в першій чеченській війні на боці військ президента Чечні, генерала Джохара Дудаєва у складі батальйону УНСО «Вікінг». Матеріали запиту РФ на затримання Мазура ґрунтуються на справі політв’язнів Кремля Миколи Карпюка і Станіслава Клиха.
10 листопада польська прокуратура віддала Мазура на поруки українському консулу.
Мазур спростував свою участь у російсько-чеченській війні.
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