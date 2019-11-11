За повернення Мазура в Україну ще треба боротися – Дещиця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посол України у Польщі Андрій Дещиця Фото Станіслава Груздєва, Главком

Дата проведення першого судового засідання у справі по суті поки невідома

Звільнення громадянина України Ігоря Мазура з-під арешту в Польщі – це лише половина шляху.

Про це заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця, повідомляє Радіо Свобода.

«Далі за нами копітка робота і боротьба за те, щоб Ігор повернувся в Україну і щоб Росія перестала використовувати інструмент Інтерполу для пошуку тих людей, які їй невигідні або які є її ворогами. Це невеличка, проміжна перемога. Це, власне, спільними зусиллями нам вдалося отримати таку невеличку перемогу», – зазначив Дещиця.

На сьогодні невідома дата проведення першого судового засідання у справі по суті.

«Це залежатиме від знайомства зі справою польських правоохоронних органів. Ми будемо робити все можливе, щоб воно відбулося якнайшвидше, і цю справу закрити якнайшвидше. Я радий, що Ігор на волі, що він у безпеці в генеральному консульстві у Любліні і наші консули ним опікуватимуться і надаватимуть всіляку допомогу», – наголосив український посол.

До завершення судового процесу щодо екстрадиції українця до Росії чи відмові в ній Мазур перебуватиме у Польщі на поруках генерального консула України у Любліні Василя Павлюка.

9 листопада у Польщі, на прикордонному пункті Дорогуск було затримано українського політика , одного з лідерів УНА-УНСО, 46-річного ветерана АТО Ігоря Мазура. У запиті Російська Федерація звинувачує Мазура в тероризмі, а саме — в участі в першій чеченській війні на боці військ президента Чечні, генерала Джохара Дудаєва у складі батальйону УНСО «Вікінг». Матеріали запиту РФ на затримання Мазура ґрунтуються на справі політв’язнів Кремля Миколи Карпюка і Станіслава Клиха. 10 листопада польська прокуратура віддала Мазура на поруки українському консулу. Мазур спростував свою участь у російсько-чеченській війні.

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