Дорожники показали, як рятують Київ від потопу (фото)



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Очищення зливостоків від листя і сміття Фото: Київавтодор

Київавтодор почав очищувати зливостоки

У Києві гідротехнічні служби підприємств «Київавтодору» працюють у посиленому режимі.

Як повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор», бригади працюють з 4-ї години ранку.

«Очищаємо решітки зливостоків і саму зливову каналізацію від листя і сміття. Виявлені підтоплення оперативно ліквідовуються», - зазначили дорожники.

Київавтодор просить у разі виявлення підтоплень звертатись до цілодобової диспетчерської корпорації за телефоном: 284-74-19.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці у Києві пройшов сильний дощ. Зливостоки не справляються з прийомом води, і в результаті деякі столичні дороги затопило.

Вранці через велике скупчення води на дорогах столиці внаслідок дощу затримувався рух трамваїв і автобусів деяких маршрутів.

У вересні «Київавтодор» повідомляв, що його працівники готуються до осінніх дощів заздалегідь. Так, у всіх районах міста очищають зливостоки. На шляхах столиці працюють 13 бригад (45 осіб), використовують 22 спецмашини, зокрема, мулососи, МОКи, гідромонітори.

Крім сміття у зливостоки потрапляє листя з дерев, тож навіть ті зливостоки, які прибирали кілька тижнів тому, знову потребують очищення.