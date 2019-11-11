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    Дорожники показали, як рятують Київ від потопу (фото)

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    Очищення зливостоків від листя і сміття - Дорожники показали, як рятують Київ від потопу (фото)
    Очищення зливостоків від листя і сміття
    Фото: Київавтодор

    Київавтодор почав очищувати зливостоки

    У Києві гідротехнічні служби підприємств «Київавтодору» працюють у посиленому режимі.

    Як повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор», бригади працюють з 4-ї години ранку.

    «Очищаємо решітки зливостоків і саму зливову каналізацію від листя і сміття. Виявлені підтоплення оперативно ліквідовуються», - зазначили дорожники.

    Київавтодор просить у разі виявлення підтоплень звертатись до цілодобової диспетчерської корпорації за телефоном: 284-74-19.

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    Дорожники показали, як рятують Київ від потопу (фото)
    Дорожники показали, як рятують Київ від потопу (фото)
    Дорожники показали, як рятують Київ від потопу (фото)
    Дорожники показали, як рятують Київ від потопу (фото)

    Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці у Києві пройшов сильний дощ. Зливостоки не справляються з прийомом води, і в результаті деякі столичні дороги затопило.

    Вранці через велике скупчення води на дорогах столиці внаслідок дощу затримувався рух трамваїв і автобусів деяких маршрутів.

    У вересні «Київавтодор» повідомляв, що його працівники готуються до осінніх дощів заздалегідь. Так, у всіх районах міста очищають зливостоки. На шляхах столиці працюють 13 бригад (45 осіб), використовують 22 спецмашини, зокрема, мулососи, МОКи, гідромонітори.

    Крім сміття у зливостоки потрапляє листя з дерев, тож навіть ті зливостоки, які прибирали кілька тижнів тому, знову потребують очищення.

    Київ дороги сміття Київавтодор потоп дощ
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