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    Україна прокоментувала відкриття «представництва «ДНР» у Вероні

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    На вихідних у Вероні відкрили &laquo;представництво &laquo;ДНР&raquo; - Україна прокоментувала відкриття «представництва «ДНР» у Вероні
    На вихідних у Вероні відкрили «представництво «ДНР»

    У посольстві зазначили, що ця провокація викликала обурення української громади і багатьох італійських друзів України

    Посольство України в Італії та МЗС відреагували на відкриття так званого «представництва «ДНР» у Вероні.

    Про це йдеться у повідомленні на сторінці посольства України в Італії у Facebook.

    Зокрема, посольство рішуче засуджує будь-які спроби просування фейкових «республік» в Італії і наголошує, що це неприйнятно для країни-члена ЄС. До таких спроб диппредставництво відносить і «відкриття 9 лютого у Вероні «представництва «ДНР», яке українські дипломати називають антиукраїнською провокацією місцевих проросійських сил.

    «Посольство та МЗС України у цьому зв'язку проводять заходи політико-дипломатичного реагування: надіслано відповідну вербальну ноту до МЗС Італії, запити до префектури та квестури Верони, в яких висловлюється протест проти антиукраїнських провокацій, спрямованих на підрив загальноєвропейської позиції на підтримку територіальної цілісності Української держави, з’ясовується юридичний статус цього «представництва», - йдеться у повідомленні.

    У посольстві зазначили, що ця провокація викликала обурення української громади і багатьох італійських друзів України.

    Як розповіли у посольстві, Пальмарино Дзоккателлі, який очолив «представництво» у Вероні, раніше активно виступав за незалежність регіону Венето, а потім перекваліфікувався у «промоутера» контактів з тимчасово окупованим Донбасом.

    «Втім, ми переконані, що згадані протиправні дії окремих представників місцевого веронського політичного осередку не будуть спроможні поставити під сумнів тверду позицію італійського уряду щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України», - наголошується у заяві.

     

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