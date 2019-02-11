Україна прокоментувала відкриття «представництва «ДНР» у Вероні



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На вихідних у Вероні відкрили «представництво «ДНР»

У посольстві зазначили, що ця провокація викликала обурення української громади і багатьох італійських друзів України

Посольство України в Італії та МЗС відреагували на відкриття так званого «представництва «ДНР» у Вероні.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці посольства України в Італії у Facebook.

Зокрема, посольство рішуче засуджує будь-які спроби просування фейкових «республік» в Італії і наголошує, що це неприйнятно для країни-члена ЄС. До таких спроб диппредставництво відносить і «відкриття 9 лютого у Вероні «представництва «ДНР», яке українські дипломати називають антиукраїнською провокацією місцевих проросійських сил.

«Посольство та МЗС України у цьому зв'язку проводять заходи політико-дипломатичного реагування: надіслано відповідну вербальну ноту до МЗС Італії, запити до префектури та квестури Верони, в яких висловлюється протест проти антиукраїнських провокацій, спрямованих на підрив загальноєвропейської позиції на підтримку територіальної цілісності Української держави, з’ясовується юридичний статус цього «представництва», - йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначили, що ця провокація викликала обурення української громади і багатьох італійських друзів України.

Як розповіли у посольстві, Пальмарино Дзоккателлі, який очолив «представництво» у Вероні, раніше активно виступав за незалежність регіону Венето, а потім перекваліфікувався у «промоутера» контактів з тимчасово окупованим Донбасом.

«Втім, ми переконані, що згадані протиправні дії окремих представників місцевого веронського політичного осередку не будуть спроможні поставити під сумнів тверду позицію італійського уряду щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України», - наголошується у заяві.