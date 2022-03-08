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    У Харкові продовжують розчищати завали після обстрілів окупантами (фото)

    Відновлювати доведеться багато - У Харкові продовжують розчищати завали після обстрілів окупантами (фото)
    Відновлювати доведеться багато
    фото: telegram/kharkivlife1

    Рятувальники, волонтери та комунальники працюють спільно, аби місто нормально функціонувало

    У проміжках між черговими масованими авіабомбардуваннями Харкова, місто потрохи оговтується від їхніх жахливих наслідків.

    На фото роботи з розчищення провулку Карбишева та майдані Героїв Небесної сотні, де на 11-й день війни відразу декілька ворожих бомб влучили у два житлових багатоповерхівки та адмінбудівлю. Наразі відомо про одну загиблу жінку.

    Пошукові роботи тривають. Також на фото роботи з ліквідації наслідків бомбардувань, які тривають у Шевченківському та Київському районах міста.

    Рятувальники, волонтери та комунальники працюють над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель. Працює також інженерна техніка.

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    У Харкові продовжують розчищати завали після обстрілів окупантами (фото)
    У Харкові продовжують розчищати завали після обстрілів окупантами (фото)
    У Харкові продовжують розчищати завали після обстрілів окупантами (фото)
    У Харкові продовжують розчищати завали після обстрілів окупантами (фото)
    У Харкові продовжують розчищати завали після обстрілів окупантами (фото)
    У Харкові продовжують розчищати завали після обстрілів окупантами (фото)
    фото: telegram/kharkivlife1

    Нагадаємо, Збройні сили України продовжують боронити Україну. У Харкові дуже все непросто, в першу чергу через обстріли окупантів.

    Місцеві мешканці змушені ховатися в укриттях, але в перервах між повітряними тривогами, є сміливці, які фіксують на фото злочини путінського режиму.

    Теги: Харків війна обстріл рятувальники #stoprussia
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    У Харкові продовжують розчищати завали після обстрілів окупантами (фото)