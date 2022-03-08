У Харкові продовжують розчищати завали після обстрілів окупантами (фото)

Рятувальники, волонтери та комунальники працюють спільно, аби місто нормально функціонувало

У проміжках між черговими масованими авіабомбардуваннями Харкова, місто потрохи оговтується від їхніх жахливих наслідків.

На фото роботи з розчищення провулку Карбишева та майдані Героїв Небесної сотні, де на 11-й день війни відразу декілька ворожих бомб влучили у два житлових багатоповерхівки та адмінбудівлю. Наразі відомо про одну загиблу жінку.

Пошукові роботи тривають. Також на фото роботи з ліквідації наслідків бомбардувань, які тривають у Шевченківському та Київському районах міста.

Рятувальники, волонтери та комунальники працюють над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель. Працює також інженерна техніка.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують боронити Україну. У Харкові дуже все непросто, в першу чергу через обстріли окупантів.

Місцеві мешканці змушені ховатися в укриттях, але в перервах між повітряними тривогами, є сміливці, які фіксують на фото злочини путінського режиму.