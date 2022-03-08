Порятунок українців. Зеленський розказав про цинічну позицію Червоного Хреста

Червоний Хрест забороняє ставити свої емблеми, бо це їхня власність

Міжнародний Червоний Хрест забороняє Україні використовувати свою емблему на машинах для евакуації населення із захоплених російськими нацистами українських міст. Про це у своєму відеозверненні до нації заявив президент України Володимир Зеленський.

«Ви знаєте, мені сказали, що Червоний Хрест, Міжнародний Червоний Хрест, забороняє нам використовувати емблему на наших машинах, які виконують гуманітарні місії. Забороняє червоний хрест, наче це їхня власність. І це показово. Це говорить багато про те, що деякі люди, дуже впливові люди, вирішили поставити хрест на українцях», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше під час евакуації місцевих жителів із міста Ірпінь від куль ворога загинули восьмеро людей. Попри обстріли російських військ поліцейські разом із військовими 6 березня все ж змогли вивезти з Ірпеня 200 цивільних мешканців, з них 50 дітей. Евакуація тривала біля села Романівка під мінометним обстрілом.

Також російські окупаційні війська атакують гуманітарний коридор, по якому намагаються евакуюватися мирні мешканці Маріуполя.

Нагадаємо, це не перша спроба України евакуювати мешканців Маріуполя. У неділю, 6 березня, з 12:00 в Маріуполі мала початися евакуація мирного населення, але колона була обстріляна.

Через небезпеку для співробітників ОБСЄ оголосила про вихід своєї Спеціальної моніторингової місії (СММ) з України.