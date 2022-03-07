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    Харків'яни показали наслідки обстрілів міста (фото)

    Окупантам доведеться платити величезну компенсацію - Харків'яни показали наслідки обстрілів міста (фото)
    Окупантам доведеться платити величезну компенсацію
    фото з соцмереж

    «Миротворці» з росії принесли вже чимало горя українцям

    Збройні сили України продовжують боронити Україну. У Харкові дуже все непросто, в першу чергу через обстріли окупантів.

    Місцеві мешканці змушені ховатися в укриттях, але в перервах між повітряними тривогами, є сміливці, які фіксують на фото злочини путінського режиму.

    В цій фотопідбірці зібрано руйнування в районі Павлового поля та Площі Героїв Небесної Сотні:

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    Площа Героїв Небесної Сотні після вибуху біля будівлі обласної прокуратури
    Площа Героїв Небесної Сотні після вибуху біля будівлі обласної прокуратури
    Площа Героїв Небесної Сотні після вибуху біля будівлі обласної прокуратури
    Площа Героїв Небесної Сотні після вибуху біля будівлі обласної прокуратури
    Площа Героїв Небесної Сотні після вибуху біля будівлі обласної прокуратури
    Площа Героїв Небесної Сотні після вибуху біля будівлі обласної прокуратури
    Площа Героїв Небесної Сотні після вибуху біля будівлі обласної прокуратури
    Площа Героїв Небесної Сотні після вибуху біля будівлі обласної прокуратури
    Харків'яни показали наслідки обстрілів міста (фото)
    Харків'яни показали наслідки обстрілів міста (фото)
    Павлове поле
    Павлове поле
    Павлове поле
    Павлове поле
    Павлове поле
    Харків'яни показали наслідки обстрілів міста (фото)
    Павлове поле
    Павлове поле
    фото з соцмереж

    Нагадаємо, в Харкові в ніч на 7 березня українські військові затримали пілота російського винищувача, який обстрілював міста Ізюм та Балаклія Харківської області.

    За посадою ворожий пілот – заступник командира авіаційного полку, який дислокувався у Воронежі. Це один із головних учасників та свідків злочинів, які російський агресор чинить проти мирного українського населення. Особисто здійснював 3 вильоти між Ізюмом і Балаклією.

    Теги: Харків окупанти війна обстріл українці військові населення #stoprussia
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    Харків'яни показали наслідки обстрілів міста (фото)