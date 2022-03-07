Харків'яни показали наслідки обстрілів міста (фото)

«Миротворці» з росії принесли вже чимало горя українцям

Збройні сили України продовжують боронити Україну. У Харкові дуже все непросто, в першу чергу через обстріли окупантів.

Місцеві мешканці змушені ховатися в укриттях, але в перервах між повітряними тривогами, є сміливці, які фіксують на фото злочини путінського режиму.

В цій фотопідбірці зібрано руйнування в районі Павлового поля та Площі Героїв Небесної Сотні:

Нагадаємо, в Харкові в ніч на 7 березня українські військові затримали пілота російського винищувача, який обстрілював міста Ізюм та Балаклія Харківської області.

За посадою ворожий пілот – заступник командира авіаційного полку, який дислокувався у Воронежі. Це один із головних учасників та свідків злочинів, які російський агресор чинить проти мирного українського населення. Особисто здійснював 3 вильоти між Ізюмом і Балаклією.