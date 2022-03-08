Підприємствам «Укроборонпрому» терміново потрібні робочі руки

«Укроборонпром» наймає фахівців для виробництва військової техніки

За два останні тижні концерн «Укроборонпром» передав військової техніки більше ніж за останні пів року. Підприємства концерну працюють понаднормово й у кілька змін та робитимуть це надалі для забезпечення наших Збройних Сил озброєнням і військовою технікою.

У зв’язку із цим виникла велика потреба у фахівцях. Робота оплачувана. Перелік професій та спеціальностей концерт публікує.

Перелік професій/спеціальностей, яких потребують підприємства Укроборонпрому:

Токар

Фрезерувальник

Зварювальник

Слюсар з монтажу озброєння

Слюсар з монтажу електрообладнання

Слюсар-електромонтажник

Слюсар з монтажу ходової частини

Слюсар складальник бойових спец. машин

Слюсар механо-складальних робіт

Механік-водій гусеничних машин

Водій-випробувальник

Випробувальник озброєння

Шліфувальник

Радіомеханік

Інженер-конструктор (металообробка)

Інженер-технолог (металообробка)

Слюсар-ремонтник (ремонт дизельних двигунів)

Слюсар-ремонтник (ремонт ракетно-артилерійського озброєння)

Спеціаліст з виробництва боєприпасів

Спеціаліст по роботі з ПЕОМ

Гальванік

Слюсар з ремонту обладнання та верстатів

Спеціаліст з експлуатації та ремонту апаратури виробів 9А330 ТОР

Спеціаліст з експлуатації та ремонту апаратури РЛС П-18

Спеціаліст з експлуатації та ремонту апаратури РРВ- 16

Спеціаліст з експлуатації та ремонту апаратури: техніки РЕБ (Р-330; Р-378; СПН-30)

Спеціаліст з ремонту вантажної автомобільної техніки

Спеціаліст з ремонту дизельних та бензинових генераторів

Монтажник радіоапаратури

Авіаційних технік з планера та двигунів

Авіаційний технік з приладів та електроустаткування

Авіаційний технік з радіоустаткування

Авіаційний технік з радіоустаткування (з озброєння)

Випробувач балонів

Вулканізаторник

Дефективник авіаційної техніки

Електроерозіоніст

Інженер - програміст (з експлуатації металообробних верстатів з програмним керуванням)

Інженер технолог (АО, РЕО, АОз)

Інженер технолог (ЛіД)

Монтажник електроустаткування літальних апаратів

Монтажник радіо та спеціального устаткування літальних апаратів

Радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування

Складальник-клепальник

Слюсар виготовлення та доведення деталей літальних апаратів

Слюсар з ремонту агрегатів

Слюсар з ремонту літальних апаратів

Слюсар-випробувач

Слюсар-механік з ремонту авіаційних приладів

Слюсар-складальник літальних апаратів

Терміст

Штампувальник

З усіх питань звертатися до рекрутерів Наталі і Олександри за телефонами 0509006831 та 0507193388 відповідно.

Нагадаємо, підприємства «Укроборонпрому» вже почали приймати та ремонтувати трофейну техніку. Детальніше про це читайте тут.