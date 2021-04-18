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    У київській девʼятиповерхівці обвалилися балкони (фото)

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    Багатоповерхівку на Татарці було збудовано ще в 1974 році - У київській девʼятиповерхівці обвалилися балкони (фото)
    Багатоповерхівку на Татарці було збудовано ще в 1974 році
    Фото: dtp.kiev.ua

    Мешканців будинку евакуйовано, рятувальники досліджують міцність конструкцій

    Обвал балконів стався в девʼятиповерховому будинку в столичному мікрорайоні Татарка. Як повідомляє «Київ Оперативний» у Facebook, подія трапилася на вулиці Половецькій 14, що в Шевченківському районі столиці.

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    У київській девʼятиповерхівці обвалилися балкони (фото)
    У київській девʼятиповерхівці обвалилися балкони (фото)
    У київській девʼятиповерхівці обвалилися балкони (фото)

    За попередніми даними, в результаті обвалу балкона ніхто не постраждав.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook, рятувальники евакуювали мешканців багатоповерхівки. А також приступили до вивчення конструкції, що обвалилася, та цілісності самої будівлі.

    Зазначимо, що 9-поверховий житловий будинок побудований із залізобетонних панелей за так званим «чеським проектом» у 1974 році. Будівля знаходиться на балансі КП ЖЕК «Татарка».

    Раніше повідомлялось про те, що самовільно збудований балкон в Новій Дарниці загрожує рухнути на голови людей.

    Крім того, стало відомо, що будинок на Позняках, що вибухнув минулого літа, стоїть розібраний і без охорони.

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    Теги: Київ рятувальники Facebook будинок
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