У київській девʼятиповерхівці обвалилися балкони (фото)

Багатоповерхівку на Татарці було збудовано ще в 1974 році

Мешканців будинку евакуйовано, рятувальники досліджують міцність конструкцій

Обвал балконів стався в девʼятиповерховому будинку в столичному мікрорайоні Татарка. Як повідомляє «Київ Оперативний» у Facebook, подія трапилася на вулиці Половецькій 14, що в Шевченківському районі столиці.

За попередніми даними, в результаті обвалу балкона ніхто не постраждав.

Як повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook, рятувальники евакуювали мешканців багатоповерхівки. А також приступили до вивчення конструкції, що обвалилася, та цілісності самої будівлі.

Зазначимо, що 9-поверховий житловий будинок побудований із залізобетонних панелей за так званим «чеським проектом» у 1974 році. Будівля знаходиться на балансі КП ЖЕК «Татарка».

Раніше повідомлялось про те, що самовільно збудований балкон в Новій Дарниці загрожує рухнути на голови людей.

Крім того, стало відомо, що будинок на Позняках, що вибухнув минулого літа, стоїть розібраний і без охорони.