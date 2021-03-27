Будинок на Позняках, що вибухнув улітку, стоїть напіврозібраний і без охорони (фото)

Місцеві жителі запевняють, що роботи на обʼєкті не ведуться вжедавно

Роботи з демонтажу будинку на Позняках, який був улітку зруйновано вибухом, зараз припинені. В цьому на місці переконався кореспондент «Главкому».

Девʼятиповерховий будинок розібрали до рівня перших трьох поверхів, після чого роботи припинились.

Охорони навколо споруди немає, у паркані є дірка, через яку на територію заходять діти.

Раніше міські служби запевняли, що зараз проводиться експертиза, яка визначить подальшу долю цих поверхів – їх мають або залишити для добудови, або демонтувати як і попередні.

Однак за словами місцевих мешканців, роботи тут припинені вже давно, після чого рештки будівлі було залишено напризволяще.

Нагадаємо, 21 червня на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п’яти загиблих.

Загалом у 40 квартирах, що були зруйновані вибухом, зареєстровано 125 мешканців.

У кінці червня 2020 року президент вручив сертифікати на перші 12 нових квартир. У середині серпня нові оселі були знайдені й для решти постраждалих мешканців. Помешкання підбирали за принципом метражу, який люди втратили, та кількістю кімнат. Площа квартир – від 60 кв. м до 80 кв. м.

У грудні почався демонтаж зруйнованого будинку.