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    Будинок на Позняках, що вибухнув улітку, стоїть напіврозібраний і без охорони (фото)

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    Ніякої охорони навколо напіврозібраної дев'ятиповерхівки немає - Будинок на Позняках, що вибухнув улітку, стоїть напіврозібраний і без охорони (фото)
    Ніякої охорони навколо напіврозібраної дев'ятиповерхівки немає

    Місцеві жителі запевняють, що роботи на обʼєкті не ведуться вжедавно

    Роботи з демонтажу будинку на Позняках, який був улітку зруйновано вибухом, зараз припинені. В цьому на місці переконався кореспондент «Главкому».

    Девʼятиповерховий будинок розібрали до рівня перших трьох поверхів, після чого роботи припинились.

    Охорони навколо споруди немає, у паркані є дірка, через яку на територію заходять діти.

    Раніше міські служби запевняли, що зараз проводиться експертиза, яка визначить подальшу долю цих поверхів – їх мають або залишити для добудови, або демонтувати як і попередні.

    Однак за словами місцевих мешканців, роботи тут припинені вже давно, після чого рештки будівлі було залишено напризволяще.

    Нагадаємо, 21 червня на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

    Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п’яти загиблих.

    Загалом у 40 квартирах, що були зруйновані вибухом, зареєстровано 125 мешканців.

    У кінці червня 2020 року президент вручив сертифікати на перші 12 нових квартир. У середині серпня нові оселі були знайдені й для решти постраждалих мешканців. Помешкання підбирали за принципом метражу, який люди втратили, та кількістю кімнат. Площа квартир – від 60 кв. м до 80 кв. м.

    У грудні почався демонтаж зруйнованого будинку.

    Теги: вибух Київ будинок
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