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    На столичній Дарниці «цар-балкон» може рухнути на голови людей (фото)

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    Конструкція, що тримає балкон, почала ламатися - На столичній Дарниці «цар-балкон» може рухнути на голови людей (фото)
    Конструкція, що тримає балкон, почала ламатися
    Фото: Ganka Kliv

    Є небезпека обвалу самовільно збудованого балкона

    У будинку на вул. Сормовській, 8/15 в Дарницькому районі Києва (місцевість Нова Дарниця) місцеві мешканці помітили аварійно-небезпечний балкон.

    Про це повідомляється на сторінці Дарниця Live у Facebook.

    Власники квартири на третьому поверсі вирішили збільшити свою житлову площу і самовільно перетворили балкон на «цар-балкон». З часом спеціальна конструкція, на якій кріпиться балкон, тріснула. Тепер є небезпека обвалу потворної надбудови.

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    На столичній Дарниці «цар-балкон» може рухнути на голови людей (фото)
    На столичній Дарниці «цар-балкон» може рухнути на голови людей (фото)
    На столичній Дарниці «цар-балкон» може рухнути на голови людей (фото)
    На столичній Дарниці «цар-балкон» може рухнути на голови людей (фото)

    Як відомо, у Києві ентузіастам розширення власної площі нічого не вартує не просто засклити балкон, як це було прийнято у 1970-1990 роках, а спорудити на його основі цілий замок. Балконний «рух» став настільки потужним та непереборним явищем, що архітектор та художник Олександр Бурлака присвятив йому цілий альбом, який у 2019-му випустило видавництво «Основи».

    «Сьогодні часом балкони склять, бо так повинно бути. Але спочатку вони виникали з певної потреби. Наприклад, збільшити площу квартири. Водночас, на мою думку, засклені балкони – це ілюстрація розділеного та егоїстичного суспільства. Людям важливо, як квартира виглядає зсередини, але вони не думають про інших, про загальний вигляд будівлі. Можливо, якщо через 20 років ці балкони почнуть завалюватися, це призведе до жорсткого регулювання та зміни суспільної думки», – розповів архітектор «Главкому».

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    Теги: Київ будівництво квартира архітектура небезпека
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