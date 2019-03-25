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    У США школярі поставили моторошний спектакль за фільмом «Чужий»

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    У США школярі поставили моторошний спектакль за фільмом «Чужий»

    Протягом 8 місяців учні створювали костюми і декорації з перероблених матеріалів

    Багато хто з нас в шкільні роки брав участь в різних постановочних сценках і спектаклях. Свого часу в наших школах ставили спектаклі за мотивами різноманітних казок, але тепер все змінилося.

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    У США школярі поставили моторошний спектакль за фільмом «Чужий»
    У США школярі поставили моторошний спектакль за фільмом «Чужий»
    У США школярі поставили моторошний спектакль за фільмом «Чужий»
    У США школярі поставили моторошний спектакль за фільмом «Чужий»
    У США школярі поставили моторошний спектакль за фільмом «Чужий»
    У США школярі поставили моторошний спектакль за фільмом «Чужий»
    У США школярі поставили моторошний спектакль за фільмом «Чужий»
    У США школярі поставили моторошний спектакль за фільмом «Чужий»
    У США школярі поставили моторошний спектакль за фільмом «Чужий»
    У США школярі поставили моторошний спектакль за фільмом «Чужий»

    Учні середньої школи в Нью-Джерсі (США), мабуть, настільки надихнулися кінофільмом «Чужий» 1979 року випуску від режисера Рідлі Скотта, що зробили по ньому п'єсу.

    Протягом 8 місяців вони створювали костюми і декорації з перероблених матеріалів, а потім здивували батьків таким перформансом.

    Джерело: trinixy.ru

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