Поліція затримала жителя Хмельниччини, який згвалтував 11-річну дівчинку



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Під приводом розпалювання багаття 28-річний зловмисник заманив 5-класницю до себе додому, там проти її волі вступив із дівчинкою у зв'язок, заволодів її мобільним телефоном, після чого зник

На Хмельниччині працівники кримінальної поліції затримали чоловіка, який згвалтував 11-річну дівчинку. Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Зловмисник заманив потерпілу до себе додому під приводом розпалювання багаття. Там він згвалтував дівчинку і заволодів її мобільним телефоном, після чого втік у невідомому напрямку. Оперативники вирахували і затримали зловмисника. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Події мали місце вчора, 24 березня, близько 17.00 години в одному із сіл Шепетівського району. Під приводом розпалювання багаття 28-річний зловмисник заманив 5-класницю до себе додому. Там проти її волі вступив із дівчинкою у статеві зносини, заволодів її мобільним телефоном, після чого зник у невідомому напрямку.

Повернувшись додому, потерпіла все розповіла матері, а та одразу ж звернулась за допомогою в поліцію. На місце невідкладно виїхала слідчо-оперативна група, на пошуки гвалтівника були зорієнтовані усі наряди Шепетівського відділу поліції. І вже вранці працівники кримінальної поліції розшукали його в тому ж селі — зловмисник переховувався у сіннику. Молодика затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

До речі, зловмисник раніше вже притягувався до відповідальності за майнові злочини.

По даному факту працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (Згвалтування) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання про оголошення зловмиснику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Потерпіла перебуває у лікарні на обстеженні.